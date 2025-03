El Ayuntamiento de Reus empezará el derribo del Portal del Carme a finales de abril

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus derribará el Portal del Carme a finales del mes de abril. El pasado mes de octubre el paso fue cortado por riesgo de hundimiento del edificio al detectar que estaba en un avanzado estado de deterioro. Concretamente, fue durante el vuelo de un dron de la Guardia Urbana por encima del arrabal Martí Folguera cuando se observó que parte de la cubierta había cedido y, de esta manera, se convertía en un peligro para los peatones que pasaban diariamente por debajo del portal que, según se explica en el proyecto de derribo, «podría colapsar en cualquier momento».

La concejala del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, anunció a través de redes sociales que el derribo empezará a finales del próximo mes. «El Portal del Carme se abrirá otra vez antes del verano», afirmó Berasategui, ya que se prevé que las obras tengan una duración de dos meses. «Conservamos el patrimonio de nuestra ciudad, hacemos los pasos y las calles más seguros y, también, seguimos avanzando para la transformación del Barrio del Carme», concluyó. La actuación cuenta con un presupuesto total de 45.759,95 euros.

El proyecto

El proyecto prevé derribar el edificio, que ya se tapió hace unos años y se dejó el paso en planta baja, manteniendo la fachada protegida a pie, ya que consta como espacio protegido del arrabal Martí Folguera. Además, la fachada se sujetará con unos tirantes que la graparán a las medianeras mediante vigas metálicas colladas y haciendo de contrafuertes y los balcones en mal estado se repararán.

El alcance de la actuación engloba el volumen que ocupa la planta primera y segunda del edificio, así como las escaleras de planta baja. En las medianeras, que quedarán vistas, se rebozarán con mortero con aislamiento térmico incorporado y posterior pintado.

En la fachada interior se prevé un rebozado para evitar desprendimientos. También se retirarán los puntos de alumbrado público existentes ubicados en el paso para los peatones y fachada posterior y se reubicarán de nuevo en la fachada lateral. La previsión es que haya un total de 3 puntos de luz en la calle interior.

Críticas vecinales

Desde la Asociación de Vecinos l'Harmonia del Carme se han mostrado indignados ante el hecho de que se haya tenido que llegar a esta situación de derribo. Siempre nos hemos quejado en el barrio de que no se arreglan las casas viejas y que hay falta de mantenimiento. Muchas veces el Ayuntamiento nos dice que no pueden hacer nada porque son edificios privados, pero es que el Pas del Carme es del Ayuntamiento, es su responsabilidad y me pregunto porque no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento», critica contundentemente el presidente de la entidad, Josep Machado.

El presidente considera que, si se hubieran solucionado las goteras y humedades en su momento, quizás no se habría llegado a esta situación. A la vez, Machado advierte que no sirve de nada derribarlo y después «volver a olvidarse del mantenimiento, porque, quede lo que quede, si no se mantiene, volverá a haber problemas».

Murales

En este lugar la asociación de vecinos impulsó el pasado septiembre la creación de tres murales con el objetivo de dar a conocer figuras relevantes del barrio, a cargo del artista Tom Roy. De los tres, ya se ha finalizado el primero en homenaje a Josep Cases, más conocido como ‘Pepitu de l'Arena’, quien fue antiguo presidente de la asociación que comerciaba con arena que llevaba a los constructores. Dentro del proyecto ya se prevé que esta pintura se conserve.