Les Botigues al Carrer llenan Reus a pesar de la lluvia, pero el pequeño comercio sigue preocupado por las rebajas

A pesar de la amenaza de lluvia, los establecimientos comerciales del centro de Reus pudieron sacar a la calle a sus expositores para mostrar diferentes productos ayer por la mañana. En esta 49.ª edición de Les Botigues al Carrer las prendas de ropa volvieron a ser las protagonistas, pero también otros productos como joyas u objetos para el hogar estuvieron presentes por calles como Llovera, Monterols o Jesús. Los clientes se detenían a chismorrear por los estands, atraídos por los descuentos anunciados por los grandes carteles colgados en las perchas y mostradores que estaban colocados delante de los escaparates de las tiendas. Mientras tanto, los dependientes iban arriba y abajo con un ritmo frenético para intentar atender a todo el mundo.

No obstante, por lo visto esta imagen de mucho movimiento no se puede traducir a lo que ha pasado durante los primeros meses del año, ya que la época de rebajas no ha sido muy positiva por el comercio de proximidad. «La temporada de invierno fue bien, pero después la época de rebajas ha sido bastante mala», explica Anna, propietaria de la tienda DSTIL. «Como llevamos desde el Black Friday haciendo rebajas pues el efecto rebajas ha dejado de existir, en enero de las rebajas ha desaparecido», lamenta. Una línea con la cual coincide Eduard Cano, de la tienda Cottoni: «Este año han sido un poco más flojas que otros años, porque desde el pequeño comercio notamos cómo las grandes superficies adelantan las rebajas y que cada vez ha más campañas como el Black Friday, cosa que no hay ninguna ley que lo regule». «Antes las rebajas era una cosa que salía a las noticias y vemos por la televisión imágenes como las colas para entrar en el Corte Inglés después de Reyes. Como eliminaron la ley que lo regulaba, ahora las grandes marcas hacen rebajas cuando quieren y eso perjudica los comercios pequeños que siguen la tradición de rebajas en enero y febrero», añade.

Así y todo, la iniciativa impulsada por el Tomb de Reus de sacar los stocks y las rebajas a la calle parece que puede dar un pequeño empuje a estos negocios que no han tenido un buen inicio. «Les Botigues al Carrer nos ayuda a limpiar aquellos productos que durante la temporada normal no se han vendido tanto y, entonces, haces un descuento más agresivo, pero esperamos a que el tiempo nos respete», comenta Cano. Por su parte, la propietaria de DSTIL coincide en el hecho de que esta propuesta ayuda en atraer a más clientes durante estos días. Incluso, en tiendas que no son de ropa les es beneficioso, tal como explica el gerente de Rovira Joiers, Isaac Rovira: «No somos como las tiendas de ropa, que tienen modos, temporadas y unas rebajas de invierno muy marcadas. Pero este acontecimiento sí que nos ayuda a sacar un poco de stock de algunos productos en concreto». A pesar de todo, hay quien ve cómo la mala situación con las rebajas también se contagia a esta iniciativa. «En estos últimos años la época de rebajas ha sido floja, antes tenías colas para pagar y este año no ha sido lo mismo. Y con eso de Les Botigues al Carrer ves un poco el mismo, que ya no hay tanta gente que viene a ver», apuntan desde la tienda de calzados D2.

Aunque la lluvia respetó durante casi todo la mañana, antes de que tocaran las dos del mediodía cayó un chubasco que obligó las tiendas a cobijar los guardarropas al interior de los negocios. A pesar de este imprevisto, la lluvia amainó al llegar la tarde y después de la parada para comer, las tiendas pudieron volver a salir a la calle una vez más con sus expositores. Aunque la afluencia de gente disminuyó durante estas horas de la tarde, las tiendas del centro de Reus podrán seguir ofreciendo sus productos a pie de calle hoy, mañana y el lunes 10 de marzo, siempre que el clima lo respete. Desde la entidad organizadora, el Tomb de Reus, destacaron que esta iniciativa pretende convertirse en «la gran fiesta del comercio» de la ciudad y cuenta con la participación de un centenar de establecimientos de la capital del Baix Camp.