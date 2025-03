El partido VOX ha solicitado la expulsión del concejal Julio Pardo del Grup Municipal de Reus, según ha informado al presidente provincial de VOX Tarragona, Sergio Macián. Sin embargo, según ha podido saber el Diari Més, Pardo no ha sido expulsado formalmente. El concejal estaba denunciado al Comité de Garantías del partido por supuestas infracciones de los estatutos y del código ético, unas acusaciones que él mismo ha negado. A estas alturas, el Comité de Garantías todavía no se ha pronunciado, sin embargo, VOX Tarragona ha decidido presionar para que se apruebe su expulsión, así como para que renuncie al acta de regidor.

Macián ha destacado la importancia de mantener la estructura del partido y ha advertido que no se tolerarán actitudes individualistas. «En VOX Tarragona no hay feudos ni baronías locales. Somos un partido nacional con una estructura clara y unas reglas que todos tenemos que respetar», ha afirmado el dirigente provincial.

También ha recalcado que las decisiones se toman desde el mismo partido y no por imposiciones externas: «No manda Madrid, ni un municipio sobre otro, mandan a los afiliados, que han escogido una dirección nacional para que este partido camine unido».

Javier Vaquero se podría convertir en el nuevo portavoz legítimo de VOX en Reus

Desde el Comité Provincial de VOX Tarragona han reiterado que el único portavoz legítimo de la formación en el Ayuntamiento de Reus es Javier Vaquero. «Vaquero cuenta con todo nuestro apoyo», ha asegurado Macián, afianzando su liderazgo en el consistorio.

Vaquero se ha pronunciado en las redes sociales donde ha afirmado que «Asumo con fuerza e ilusión esta responsabilidad como portavoz de VOX en Reus.» Además, ha reforzado la idea del partido con su particular mensaje en Pardo: «Los vecinos de Reus merecen ser representados; quien no pertenece a VOX no lo puede representar. El señor Pardo tiene que renunciar a su acta.» ha cerrado.

Macián ha insistido que el Comité Provincial de VOX Tarragona actuará con firmeza ante cualquier intento de desestabilización interna o externa. «Nuestro compromiso es con los ciudadanos y nuestros votantes, no nos guían influencias de terceros», ha concluido.