Reus se convierte en la capital del ‘tardeo’ de la demarcación, una propuesta de ocio al alza

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El tardeo es una moda que en los últimos años se ha extendido por todo el Estado. El tardeo consiste en ir de fiesta o ir a tomar algo por la tarde y se ha hecho popular en lugares como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Ante esta creciente demanda, negocios dedicados al ocio, como el Jardí de la Casa Rull o la Fábrica, no han querido quedarse atrás y se han sumado a esta ola que, como se suele decir, es una moda que vuelve. «Cuando éramos jóvenes sí que existía y se hacía, pero ya en los últimos tiempos es una cosa que se había perdido», apunta Josep Maria Valdepeñas, propietario de Cal Corbates, uno de los diversos locales que organiza sesiones de tardeo.

«Aquí en Reus y en la provincia no se hacía a ningún sitio. Entonces, el 18 de marzo del año pasado desde Cal Corbates hicimos la primera prueba», explica Valdepeñas. Aunque admite que los inicios fueron complicados, poco a poco cada vez más gente se ha ido apuntando a esta propuesta. «Con la pandemia cambiaron mucho las cosas, la filosofía de ir por el centro a bailar, hacer unas copas y cenar», explica Francesc Torres, DJ que ha actuado en tardeos de locales como Cal Corbates.

Torres asegura que esta nueva actividad, a la que cada vez se apunta más gente, es intergeneracional: «Ponemos música de los años setenta, ochenta o noventa, un poco según lo que el local quiere. Y claro, a veces los hijos acompañan a los padres, que están eufóricos al volver a escuchar canciones de su época, y lo disfrutan también. Es muy especial».

Por su parte, otro local que también se ha apuntado a organizar tardeos es la discoteca Soldenit. Uno de los gerentes del local, Pep Cuerba, asegura que esta era una línea que ya tenían en la cabeza cuando reabrieron Soldenit. «Ya se empezaba a poner de moda en las grandes ciudades en aquel momento y Reus es una gran ciudad, pero todavía no estaba instaurada esta manera de pensar de los tardeos», comenta Cuerba.

El gerente valora que en los últimos años esta propuesta ha crecido en la capital del Baix Camp y lo que hace es ofrecer nuevas oportunidades de ocio a aquel público que «de normal no sale de noche»: Los tardeos son para aquellos que al día siguiente se tienen que levantar temprano y ya no están para salir de fiesta hasta muy tarde. Pueden salir por la tarde, después si quieren ir a cenar y a las 11 estar ya en la cama como un marqués». No obstante, Cuerba advierte que este producto se tiene que evitar quemar».

¿Y la restauración?

Además, este producto no tan sólo ha supuesto una nueva oportunidad para los locales de ocio, sino también para la restauración de la ciudad. «La gente ahora puede aprovechar un sábado e, incluso, un domingo», apunta el propietario del Restaurante Cal Gallisà, Sergi Llambrich.

«Reus es capital de comarca y viene mucha gente a comprar o dar un paseo. Entonces, los visitantes van a comer y después van al tardeo o del tardeo van a cenar», detalla Llambrich. En opinión del propietario del Restaurante Cal Gallisà, el sector del ocio y la restauración de Reus disfruta de buena salud y esta nueva sinergia es una muestra.