Julio Pardo, exconcejal de Vox en Reus: «Vox no expulsa a los inmigrantes ilegales, expulsa a sus propios militantes»

Después de su salida del Grupo Municipal de Vox en Reus, Julio Pardo ha emitido un contundente comunicado donde carga duramente contra la dirección del partido y denuncia prácticas internas que considera irregulares y represivas. Pardo asegura que ha sido objeto de «chantajes, amenazas, coacciones y exigencias» por parte del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Tarragona durante más de un año, con el objetivo que abandonara la formación. «Vox no ha conseguido doblegarme, así que ha tenido que expulsarme», afirma.

En su comunicado, Pardo recuerda que sufrió una agresión en una carpa informativa de Vox en Reus, hecho por el cual interpuso una denuncia y ganó el caso a los tribunales. Según él, el partido no le dio apoyo en ningún momento e incluso se desentendió del asunto hasta que la sentencia fue favorable, momento en que «no dudaron a ponerse la medalla».

También denuncia que, durante las elecciones autonómicas, fue cesado como responsable jurídico de la CEP en Tarragona por haber advertido sobre prácticas electorales irregulares. «Cuando la Junta Electoral los sancionó, prefirieron hacer un espectáculo de victimismo en lugar de asumir su negligencia», sostiene.

Pardo critica también la campaña "Garriga Airlines" sobre la expulsión de inmigrantes ilegales, asegurando que era «engañosa» porque la Generalitat no tiene competencias en esta materia. Asimismo, acusa al partido de marginarlo progresivamente, sustituyéndolo como portavoz sin notificación y bloqueándolo de los canales de comunicación oficiales.

El exconcejal denuncia la existencia de perfiles falsos en redes sociales impulsados por miembros de Vox para «insultar, calumniar y asediar cargos y simpatizantes del partido». También pone en duda la transparencia económica de la formación e insinúa que se podrían estar dando sobresueldos y colocaciones a dedo.

«Vox tenía que ser un partido diferente, valiente, pero ha acabado convirtiéndose en una caricatura de sí mismo, donde se premia la mediocridad y se persigue a los que defienden los principios fundacionales», sentencia Pardo.

Seguirá como concejal no adscrito

Pardo ha confirmado que continuará como concejal no adscrito al Ayuntamiento de Reus y que no tiene intención de renunciar a su acta. «Mi acta no es de Vox, es de los ciudadanos de Reus que me la otorgaron, y me les debo», afirma, advirtiendo a la dirección del partido que no pierdan el tiempo pidiendo su dimisión.

Finalmente, Pardo agradece el apoyo recibido por parte de militantes y simpatizantes, tanto dentro como fuera del partido, y cita el Cantar de Mío Cid para referirse a la situación de muchos miembros de Vox: «Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor». Concluye reafirmando su compromiso con la libertad y la defensa de los ciudadanos de Reus.