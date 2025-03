Publicado por Creado: Actualizado:

¿Qué descubrirán los asistentes al acto que harás en el Círcol?

«Vengo a hablar de dos procesos que son realmente muy importantes y que creo que todo el mundo les tendría que conocer y se tendrían que explicar en las escuelas, que son neuroplasticidad y neurogénesis. La neurociencia ha avanzado muchísimo en los últimos años, tenemos mucho más conocimiento de nuestro cerebro y es apasionante. Además, el conocimiento de nuestro cerebro implica beneficios que podemos aplicar en nuestra vida y eso tiene un poder increíble».

¿Podemos cambiar nuestro cerebro para mejorar?

«Sí, no hay ninguna duda que podemos cambiar todo lo que queramos, pero nos lo tenemos que proponer. Todo eso es gracias a los dos procesos que he mencionado anteriormente. La neuroplasticidad significa que nuestro cerebro cambia cada día con todo lo que hacemos. Eso va en contra de lo que nos habían explicado que a partir de la adolescencia el cerebro se bloqueaba y no podíamos ir a más. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina a inicios del siglo XX, ya dijo en su momento que todo hombre puede ser escultor si se lo propone desde su propio cerebro. No tenía herramientas para demostrarlo, pero ya lo intuía».

¿Realmente el cerebro cambia cada día?

«Exacto, y a todas las edades. Por eso creo que en las escuelas se tendría que explicar y los profesores lo tendrían que saber, porque seguro que el 90% no lo saben. Eso da poder tanto al estudiante como al profesor. Nuestro cerebro, cada vez que haces alguna cosa o aprendes algo nuevo cambia. Eso significa que en función de lo que hacemos, estamos diseñando la estructura de nuestro cerebro. Ahora bien, eso también significa que puede ser tanto positivo como negativo».

¿Por qué se tendría que explicar desde pequeños?

«Para que así sepan que todo aquello que hacen los puede influir. No digo a los estudiantes de primaria, que quizás todavía son un poco pequeños para entender los conceptos, pero a partir de los 13 o 14 años ya son capaces de entender qué es el cerebro y cómo funciona. A partir de aquí, están en capacidad para entender conceptos como el de neuroplasticidad y cómo les influye en el ámbito personal. Por ejemplo, cualquier imagen que envían, cualquier mensaje que les hacen llegar, que puede ser constructivo o destructivo, todo eso les puede influir. Ellos tienen que saberlo, también para saber escoger qué prefieren por ellos mismos».

¿Cómo puede influir a una persona mayor ser consciente de este hecho?

«Es mentira que una persona con 50 años ya no puede aprender determinadas cosas. Puedes mejorar tu memoria o varias aptitudes personales. Eso te abre puertas que hasta ahora tú mismo las cerrabas. Pero si te dices a ti mismo que ya tienes una edad y no tienes capacidad para aprender, entonces no la tendrás aunque te abran el cerebro».

¿Es también una manera de prevenir el Alzhéimer?

«Sí. También tenemos que pensar que el Alzhéimer por razones genéticas es sólo entre un 3 y 5% de los diagnosticados, porque el resto son a causa de otros factores. En general, determina mucho más el entorno y el ambiente que los genes. ¿Por ejemplo, imaginamos que hay un accidente de avión, será por una sola causa? Lo más probable es que haya muchas, siempre es multifactorial».

¿Qué estímulos tendríamos que evitar?

«¡La televisión la tendrían que eliminar! Bien, es un poco de broma, porque hay cosas que están muy bien, pero la mayoría de gente que se queda enganchada al televisor miran programas que no aportan nada, sino todo lo contrario. Es importante mantener una cierta actividad y salud».