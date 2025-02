Reus verá nacer el Reivindi-Kt, un festival itinerante de música abierto a todos los géneros

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Reus podría ver nacer este año un nuevo festival de música itinerante de sala, el Reivindi-Kt. Este, impulsado desde la empresa Dream On Live Events, tiene como objetivo ofrecer un nuevo espacio donde los artistas puedan dar los primeros pasos y expresarse con el género y lengua que quieran. «Arrancamos aquí, en nuestra ciudad y con un formato de sala, pero veremos cómo evoluciona y qué podemos hacer en un futuro», explica Jordi Díaz, coorganizador del Reivindi-Kt. «Después de la pandemia nos surgió esta idea, de crear este nuevo espacio y le hemos estado dando muchas vueltas. Poco a poco hemos llegado hasta aquí, que no es fácil y ya hemos hablado con algunos artistas», añade Díaz, que anuncia que las fechas de las cuatro primeras actuaciones se desvelarán el 15 de marzo.

No obstante, ya han dado a conocer el espacio que verá nacer este nuevo festival, Lo Submarino de Reus. «Fuimos un día a ver una vez a Pep de la Tona, cantante de la Gossa Sorda, actuar en el Submarino y nos gustó mucho el espacio. Tuvimos claro que teníamos que hacer alguna cosa», afirma. «Además, ya habíamos hablado con ellos en agosto y los comentamos que queríamos hacer alguna cosa y desde el primer momento se mostraron abiertos», comenta el organizador. A pesar de empezar en casa, no cierran en ningún momento la idea de ir más allá: Empezamos a nuestra casa y con una sala como Submarino, pero la idea es que sea un festival itinerante, así que nos gustaría ir a otras ciudades y también fuera de Cataluña, quizás Valencia. Queremos dar apoyo a los artistas de nuestra tierra». Además, no tan sólo se pretende dar apoyo a los artistas del territorio, sino que uno de los objetivos del Reivindi-Kt es ofrecer un espacio para los artistas emergentes. «Siempre hemos apostado por los emergentes y queremos que sea así con el Reivindi-Kt. Ahora bien, sabemos que es difícil hacer un festival entero con artistas emergentes, así que la idea es combinarlo», explica.

Por otro lado, un aspecto que caracterizará el festival será la gran variedad artística, ya que se podrán añadir artistas de cualquier género musical o idioma: «La idea es que haya un espacio para cualquier artista, sea rock, reguetón o rap. Y también, si quieres cantar en catalán, castellano o en euskera, adelante». Por otra parte, Díaz también destaca que no tan sólo están abiertos en que todo el mundo se pueda expresar a su manera, sino que «quien tenga alguna cosa que decir, lo pueda decir». Siempre desde el respeto, pero aquí tiene que caber todo el mundo. Todos aquellos cantantes que tenga alguna cosa que decir, incluso si es sobre política, tendrán su derecho. Lo que no queremos es censura», observación.