Reus reduce un 55% el coste de la gestión de la fracción vegetal gracias al puerta a puerta

Coincidiendo con el inicio de la época de poda, el concejal del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Vía Pública, Daniel Rubio, ha hecho balance de los primeros meses del servicio a domicilio de recogida de restos vegetales y ha recordado su funcionamiento. El sistema implantado el mes de junio de 2024 sustituye los antiguos contenedores de bañera y las cajas de recogida y se basa en un modelo más eficiente y controlado. A través del servicio puerta a puerta con sacos reutilizables, se ha conseguido una mejor gestión de este tipo de residuos, evitando el uso indebido privado y facilitando su tratamiento y reutilización.

Desde que se puso en marcha el servicio, al principio de junio de 2024, se han recogido 41.090 kg de restos vegetales en 366 recogidas a particulares, con una media semanal de 12 recogidas. Los meses de otoño han sido los de mayor volumen de recogida, coincidiendo también con época de poda, y ahora, con la llegada de la primavera, se espera otro incremento de la demanda.

De media, con las cajas y las bañeras de poda que se utilizaban antes de poner en marcha este sistema, se recogían semanalmente 4.450 Kg y con el sistema a domicilio se recoge una media de 1.325 Kg.

Les datos totales de recogida de la fracción vegetal de la ciudad de Reus el último 2024 han sido de 257.320 Kg frente los 646.005 Kg recogidos el año 2023. El coste del transporte y tratamiento de esta fracción vegetal ha pasado de los 38.721,81€ del 2023 en los 21.162,94€, un 55% menos de coste.

Esta reducción tanto de kilogramos recogidos como de costes por el tratamiento de la fracción es debida a la reducción de los impropios y al uso exclusivo de ciudadanos particulares, evitando el uso indebido por parte del sector privado de jardinería, y facilitando su tratamiento y reutilización.

Este servicio no sólo facilita la gestión de los restos vegetales, sino que también contribuye a la mejora de los índices de separación de residuos orgánicos, reduciendo los impropios. Este 2024 se ha cerrado con 4.723,12 toneladas respecto de las 5.746,46 toneladas del año 2023.

«Iniciativas como esta nos ayudan a seguir avanzando en el camino de la mejora de los índices de recogida selectiva y a reducir el impacto ambiental de la gestión de residuos», ha manifestado el concejal Rubio.

Funcionamiento del sistema

Este servicio está pensado sólo para la recogida de la poda de árboles o arbustos que requieren trituración. El césped, las flores y la hojarasca se pueden reciclar conjuntamente con la fracción orgánica y depositarlo en el contenedor de orgánica (color marrón).

Las personas interesadas tienen que solicitar la entrega a domicilio del saco reutilizable a través de un formulario en línea disponible en la web municipal, a través del teléfono habilitado, o bien recogerlo en la oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reus (Edificio Mercado Central - 1.ª planta C/Josep Sardà y Calià, s/n) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (no hay que pedir cita previa). Se entregará un único saco por vivienda cada semana.

La recogida se realiza una vez por semana, todos los lunes. En el formulario electrónico o presencialmente en la oficina se escogerá el lunes que se quiere realizar la recogida. La recogida se tiene que programar dentro del plazo de 15 días a contar desde la entrega o recogida de los sacos reutilizables.

El día de recogida habrá que dejar el saco delante de casa, en un lugar donde no genere molestias en el vecindario y esté accesible para el equipo de recogida, antes de las ocho de la mañana del lunes acordado pero no antes del domingo por la tarde. El equipo de recogida se llevará la fracción vegetal junto con el saco, siempre y cuando se cumplan las normas establecidas, cuando la fracción vegetal no contenga impropios. Para solicitar una nueva recogida hará falta volver a recoger el saco en la oficina y concertar el día de recogida.