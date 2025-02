La Plataforma iniciará en marzo la recogida de firmas para hacer la consulta sobre la estación de buses de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias da un paso más en su objetivo de convocar un referéndum no vinculante que pregunte a los reusenses si creen que es adecuado poner una estación de buses dentro del Parc Mas Iglesias. El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, ha dado luz verde a la recogida de firmas necesaria para impulsar la consulta y el viernes 14 de marzo entregarán los pliegues de firmas a la entidad. Para que se pueda llevar a cabo la consulta los impulsores tendrán que recoger un mínimo de 5.000 firmas.

Para iniciar la recogida de firmas, la entidad ha convocado a todos sus miembros y simpatizantes para mostrar su apoyo y colaborar el 14 de marzo a las 10 horas en la plaza de la Patacada. La entidad tendrá un máximo de tres meses para recoger las 5.000 firmas que tendrán que ser de ciudadanos empadronados en Reus y mayores de 16 años. «Esperamos que no sea complicado y obtengamos el máximo apoyo de la ciudadanía de Reus. Pensamos que lo que pedimos es salvar un parque, preservar la naturaleza, la calidad de vida y, en resumen, decidir qué tipo de ciudad queremos dejar a nuestros hijos en el futuro», afirma el presidente de la asociación, Òscar Mendoza. Desde la entidad defienden que «el progreso no puede ser moneda de cambio para el medio ambiente». «Se quiere poner cemento dentro un parque para hacer una estación de autobuses cuando, precisamente, el parque es el mejor defensor contra el cambio climático», apuntan desde la entidad.

El Ayuntamiento

Por otra parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, se muestra satisfecha con el hecho de que «la ciudadanía se implique al decidir al modelo de ciudad que quiere», en este caso a través de una consulta. Así y todo, Guaita puntualiza que esta consulta tendría que esperar el retorno del Ayuntamiento, ya que la propuesta presentada hasta ahora es un anteproyecto. Actualmente, el Ayuntamiento está valorando las propuestas recibidas de los diferentes encuentros y reuniones de los últimos meses, referentes a diferentes puntos de la reordenación del Carrilet. En opinión de la alcaldesa, se tendría que esperar que el consistorio hiciera el retorno antes de «sacar adelante cualquier tipo de consulta».

Por otro lado, la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Flores, celebra que esta problemática se haya canalizado a través del reglamento de Participación Ciudadana. «Cuando una preocupación existe, pero no llega al Ayuntamiento, y se queda en la calle no es útil, no se da respuesta. Los movimientos sociales y colectivos tienen que estar sobre la mesa», añade. A la vez, Flores argumenta que el reglamento, aparte de canalizar la problemática, ayuda a darle la dimensión correcta: «Este canal permite no hacer hipótesis del volumen, sino que con el procedimiento de recogida y validación sabremos a qué cantidad de personas les preocupa». Así y todo, la concejala reconoce la dificultad que supone que sea la primera vez que se activa este procedimiento: «Ponerlo en funcionamiento por primera vez es un reto, sobre todo si después se acaba convocando la consulta, pero no es un reto que sale del nada».

Plazos

Con el inicio de la recogida de firmas el 14 de marzo el reloj empezará a contar el tiempo y la entidad tendrá tres meses para recoger las 5.000 firmas. En aquel momento, el Ayuntamiento tendrá el margen de un mes para validar las firmas y descartar las que no sean aptas. En caso de que se validen un mínimo de 5.000 firmas, se abrirá el plazo de tres meses para que el Ayuntamiento convoque la consulta a través de un decreto de alcaldía. La fecha del referéndum tendrá que ser en un plazo de entre 30 y 60 días después de la publicación del decreto de convocatoria.