Vecinos se quejan del ruido de las obras de la estación de Bellissens de Reus por la noche

Vecinos del barrio de Mas Iglesias se quejan del ruido provocado por las obras de la estación de tren de Bellissens que han entrado en fase de trabajos nocturnos. Según fuentes de Adif consultadas por Diari Més, esta situación es a causa de que la fase actual de las obras no se puede combinar con la actividad ferroviaria diurna. Así y todo, desde la empresa lamentan las molestias que este hecho pueda causar a los vecinos y aseguran que se han tomado medidas para mitigar al ruido con pantallas fonoabsorbentes y así respetar el descanso vecinal. Por su parte, el Ayuntamiento de Reus afirma que la empresa los informó en su momento de esta situación a causa de la necesidad de hacer trabajos nocturnos y que los ruidos no se podían evitar.

Con el fin de tranquilizar a los vecinos, Adif distribuyó por el barrio un cartel informativo para informar de la situación y qué calendario ha establecido por los trabajos nocturnos. Tal como confirman desde Adif, los trabajos en horario nocturno se alargarán de manera ininterrumpida hasta el 4 de abril del lunes al viernes con los fines de semana del 1 y 2 de marzo y 8 y 9 de marzo incluidos. A continuación, se volverán a llevar a cabo algunas jornadas de trabajo en horario nocturno en días puntuales. Estos días serán del 23 al 27 de abril, del 14 al 18 de mayo, del 9 al 11 de mayo y del 30 de mayo al 1 de junio.

Les quejas

No obstante, los vecinos más próximos a las obras comentan que el ruido de los grupos electrógenos utilizados constantemente no permiten el descanso. «Ahora con el frío no es tan molesto porque no tenemos las ventanas abiertas, pero nos preocupaba cuánto tiempo se podía alargar», explica J.B., vecino del bloque que hace esquina entre las calles Bernat de Torroja y Mercè Rodoreda y que asegura que otros vecinos del bloque comparten estas molestias. Además, el vecino en cuestión defiende que para evitar esta problemática que los afecta durante el día lo que tendrían que hacer es disponer de uno provisional de obra con el cual se minimizara el ruido.

Por otro lado, los vecinos lamentan que el Ayuntamiento no les haya hecho mucho caso al dar explicaciones. «En algunas ocasiones llamamos a la Guardia Urbana con el fin de informar y pedir que comprobaran que todo estuviera en regla, pero no nos hicieron caso ni quisieron enviar a nadie para comprobar que estuvieran haciendo las cosas correctamente, tan sólo nos dijeron que tenían permiso», critica. «En ningún momento estamos en contra de las obras y si nos tenemos que aguantar algunos días, lo haremos y ya lo recuperaremos a la hora de la siesta, pero queremos estar informados y que las cosas se hagan bien», añade.