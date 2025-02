El Sindicato de Vivienda de Reus alerta de dos desahucios que tendrán lugar en la plaza del Baluard

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Un bloque de pisos ocupado en la plaza del Baluard será objeto de dos desahucios —el primero, previsto para el 28 de febrero— que afectarían a seis personas «vulnerables». El Sindicato de Vivienda de Reus (SHR) afirma que la propiedad «se habría negado —presuntamente— a negociar soluciones para las familias», mientras que esta asegura haber sido víctima de «extorsiones».

El inmueble pertenecía al Banco Sabadell, que lo vendió a una pareja de multipropietarios que, supuestamente, «está haciendo la vida imposible a estas familias y las quiere hacer fuera», según el SHR. Los activistas comentan haber intentado «negociar que estas familias tengan una casa, que puedan pagar un alquiler digno, pero hemos recibido intimidaciones y empuje». Mencionan supuestas «visitas reiteradas en el bloque», que «alguien llenó las cerraduras con una especie de masilla» y respuestas «con actitud amenazante» al haber ido a hablar con los propietarios al restaurante con que tienen vinculación. «Instamos a abandonar estas actitudes y a sentarse a negociar para que ninguna de estas personas acabe en la calle», expresó Miquel, miembro del sindicato.

Por su parte, la propiedad explica que es «falso» que haya ido «a molestar e intimidar los ocupas» y que «sólo fui al bloque el día que lo adquirí para comunicarlo y saber cuáles son las intenciones». Según detalla, les habrían prometido que «se marcharían si dábamos 3.000 euros a cada familia». «Nos habría salido más económico, pero hace un año que estamos en proceso judicial, con el coste que eso supone, porque estamos en contra de aceptar la extorsión», asevera. «Nos negamos a seguir favoreciendo a estas mafias de ocupación y nos esforzamos por luchar, yendo en contra de nuestro beneficio porque no aceptamos la extorsión como una herramienta de desocupación,» concluye. También comenta que, después de la compra, otra unidad habría ocupado uno de los pisos adquiriendo las claves de una afectada.

Asimismo, la propiedad menciona que «no agredimos a nadie» y denuncia que el SHR «hace meses que está colocando carteles por Reus no denunciante un desalojo, sino poniendo nuestros nombres», llegando a personarse en el local. «De eso se llama extorsión y coacción», asevera. Añade que la familia afectada por el lanzamiento del viernes «no ha podido demostrar que es vulnerable porque no lo es».

Sin alternativas

Con todo, el SHR pide «contratos de alquiler para todas las personas» y denuncia «la pasividad de la Oficina de Vivienda, que no sólo no ha dado ninguna solución, sino que se ha negado a hacer ningún tipo de mediación». «No hay ninguna alternativa ofrecida ni por Servicios Sociales ni por la Oficina de Vivienda», claman a los activistas. Laia, miembro del sindicato, criticó que «vemos cómo los precios del alquiler no paran de subir y cada vez es más difícil acceder a una vivienda» y señaló que las instituciones «no sólo son incapaces de acabar con el problema, sino que son responsables directos». «Si queremos garantizar una vivienda para todo el mundo, tenemos que acabar con el negocio», cerró.