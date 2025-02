Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Junts per Reus ha elegido a una nueva ejecutiva local. Gerard Gort Oliver será el encargado de encabezarla como presidente, acompañado de Mariluz Caballero Gabás, responsable de Organización; Jaume Piñol de la Mata, responsable de Política Municipal; Jordi Salvadó Rius, responsable de Comunicación; Adriana Simon Simon, responsable de Afiliados; Àlfred Pitarch Garcia, Carme Juan Anguera, Jordi Martí Sugrañes y Laura Salvat López.

Gort resalta que «Junts per Reus abrimos una nueva etapa con un equipo renovado, con caras nuevas, más jóvenes y con nuevos perfiles con el propósito de fortalecer el partido». El objetivo de la nueva ejecutiva es ganar «músculo, solidez y solvencia» y trabajar «estrechamente» con el grupo municipal para crear red con la ciudadanía y el tejido social, económico y cultural de Reus, «canalizar sus inquietudes, dar respuesta y liderar una corriente de cambio en la ciudad».

«Somos la alternativa al actual gobierno del PSC, ERC y Ara Reus. Tenemos una alcaldesa que no lidera y un tripartito que vive de la inercia y de los proyectos del gobierno anterior, que sube impuestos injustificadamente, que no funciona internamente, que no gestiona bien, que dice que practica la escucha activa, pero que va directamente, y que no tiene ni rumbo ni iniciativa, y no sabe cómo hacer progresar la ciudad», añade Gort.

El nuevo presidente de la ejecutiva local concluye que «lo que queremos es qué Junts per Reus sea una herramienta más útil al servicio de los reusenses y de la independencia de Cataluña, con vocación de mayoría y de gobierno». «Queremos catapultar Reus, recuperar el orgullo de serlo, y hacerlo más próspero, más cohesionado y con más bienestar y calidad de vida», cierra.

Asimismo, el equipo electo agradece la tarea y la dedicación de Anna Tarragó, que ha sido la jefa local de Junts per Reus desde el 2020, así como del resto de miembros que han conformado los ejecutivos locales. La renovación de las ejecutivas de Junts de todas partes culmina el proceso de actualización de los diferentes órganos de dirección del partido que arrancó en octubre del año pasado.