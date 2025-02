Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus remodelará la calle del Doctor Ferran para convertirlo en un espacio más verde y amable con el peatón y la comunidad de la Escuela General Prim. Esta se dividirá en dos fases; la primera, que muy pronto se publicará la licitación, irá entre la avenida de los Països Catalans y la calle de Roger de Belfort y la segunda entre calle de Roger de Belfort hasta el paseo de Sunyer.

Está previsto que la primera fase tenga un presupuesto de licitación de obras de 405.023,94 euros. «Lo hemos dividido en dos fases porque hablamos de una remodelación muy extensa. Es una calle que hace muchos años que no se hace ninguna actuación y no se podían hacer actuaciones puntuales, sino que había que hacer un gran proyecto. Las aceras y el asfalto no están en buenas condiciones y hace falta arbolado», explica la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

La primera actuación destacará por transformar la calle en plataforma única a la altura de la escuela, es decir, en el tramo entre la avenida Països Catalans y calle Lepant, de unos 120 metros de longitud. De calle Lepant hasta Roger de Belfort se mantendrán las aceras por encima de la altura del asfalto. Además, en la calle se plantarán un total de 25 árboles de diferentes especies y, en el tramo de la escuela, se instalará espacios ajardinados, mobiliario urbano y algún elemento de juego para generar una zona de estancia y disfrute.

«La calle tendrá un aspecto más amable, reducirá la velocidad del tráfico y seguirá asegurando los accesos para los vecinos», afirma el concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos. Además, el concejal también destaca que se garantizará la anchura necesaria de 2,15 metros para facilitar el paso a personas con movilidad reducida.

Con respecto al tramo entre Lepant y Roger de Belfort, seguirá habiendo aparcamiento para coches en ambos lados en modalidad de cordón. Además, para garantizar la movilidad de los peatones los árboles se plantarán en la calzada y no en la acera. El concejal de Vía Pública comenta que se perderán pocas plazas de aparcamiento.

Además, seguirá habiendo aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida, zona de carga y descarga y aparcamiento de motocicletas para mantener los servicios que ofrece la calle. A la vez, también se mejorará la iluminación de la calle con más puntos de luz, pasando de 7 puntos a 17.

Calle del siglo XXI

Con la voluntad de informar sobre el proyecto, el equipo de gobierno municipal se puso en contacto la semana pasada con el equipo directivo de la Escuela General Prim y, posteriormente, llevó a cabo una charla en la Biblioteca Xavier Amorós para explicar la remodelación a los vecinos. «Estamos contentos, porque ha sido un proyecto bien recibido por los vecinos y por la escuela y creemos que dignificará este entorno», reivindica Marcos.

Por su parte, Guaita asegura que el objetivo de la remodelación es transformar la calle en «una calle del siglo XXI, porque ahora mismo es, más bien, del siglo XX». «Por aquí pasan muchos vehículos. Evidentemente, el tráfico tiene que poder pasar, pero el peatón tiene que ser prioritario, sobre todo los niños la escuela», añade la alcaldesa.