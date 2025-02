El Ayuntamiento de Reus celebra que en el cierre del ejercicio 2024 ya se había ejecutado un 30,4% del Plan de Acción Municipal (PAM) 2023-2027. Concretamente, de las 405 actuaciones que incluye la hoja de ruta establecida por el actual mandato, 329 ya se han iniciado (81,24%), 60 están pendientes de empezar (14,81%) y 16 ya están finalizadas (4%).

Con respecto a los tres ejes descritos, el que tiene un mayor grado de ejecución es el de Ciencia, innovación y crecimiento económico (33,9%), a continuación el de Las personas en el centro, (32,4%) y, finalmente, el eje de Ciudad verde y sostenible (24,9%). La concejala de Buen Gobierno y Transparencia, Montserrat Flores, asegura que el PAM es «una herramienta de planificación muy importante» y que «explicar la ejecución de la acción de gobierno promueve la participación y la corresponsabilidad y refuerza la confianza de la ciudadanía».

No obstante, la oposición no comparte la satisfacción con respecto a la acción de gobierno durante el mandato. La portavoz de Junts per Reus, Mariluz Caballero, denuncia que «es un gobierno poco serio, que no hace el trabajo. Es el campeón en hacer grandes anuncios y también es el campeón en incumplirlos». A la vez, no se muestra sorprendida con que sólo un 4% de los proyectos hayan finalizado: «Con este ritmo acabarán el mandato con una ejecución real del 8%».

«No compartimos la euforia del gobierno, porque la mayoría de las cosas que se han hecho eran temas del mandato anterior y los resultados no justifican la subida de impuestos del 2024», apunta el concejal del PP, Sebastià Domènech. «El Ayuntamiento solo hace actuaciones de cara a la galería, como el Plan Barrio a Barrio, que van allí, se hacen la foto y se olvidan, pero no hay una planificación», añade Domènech.

Por su parte, la portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, apunta que es preocupante que «solo un 4% está finalizado en casi dos años, sabiendo que la mayoría de las políticas se ejecutan los primeros años». Además, critica que «no se ha hecho ninguna zona verde nueva con dos años, solo se ha denunciado la destrucción de Mas Iglesias».

Desde el grupo municipal de Vox suspenden la gestión del PAM por «inacción y falta de resultados». «No tenemos avances en vivienda de protección oficial, el Servicio Municipal de la Vivienda es un ente inútil». Al mismo tiempo, defienden que «con 232 millones de euros, Reus se merece ser una ciudad más moderna, segura y limpia».

El concejal no adscrito, José Ruiz, considera que el grado de ejecución demuestra que «ideas puede haber muchas, pero que la realidad en la calle es diferente». Ruiz reconoce que por parte del Ayuntamiento «hay un esfuerzo en el eje de crecimiento económico», pero que «estoy en desacuerdo cuando el Ayuntamiento habla de escucha activa. El Ayuntamiento habla, pero no escucha».