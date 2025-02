Comercios de Reus impulsan una campaña para fomentar el pago con efectivo

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación la Bresca de Reus impulsa la campaña Compra local, paga en efectivo, para promover que los compradores paguen en efectivo y no utilicen la tarjeta. Los motivos detrás en esta acción son diversos y surgen de la preocupación expresada por parte de los comercios de la ciudad.

«La Bresca organizó un encuentro con comercios y salieron diferentes inquietudes, y una de las ramas era la del pago en efectivo», explica Anna Sentís, miembro de la Bresca y propietaria de La Caseta de l'Arbre.

Para dar respuesta, desde la asociación han diseñado una campaña de sensibilización con adhesivos y carteles colocados a casi una veintena de comercios adheridos. «El objetivo es que la gente sea consciente de qué implicaciones hay cada vez que pagan con tarjeta en algún lugar», añade Sentís.

La campaña se define por tres ejes; por un lado, se pretende concienciar en cuestiones como el rastreo de datos de que implica pagar con tarjeta: «De esta manera compartes información como a dónde compras, qué recorrido haces, qué compras o qué cantidad».

Por otro lado, se quiere promover el comercio local, ya que si pagas en efectivo «no haces compras por Internet, sino que vaso en los comercios locales». Y finalmente, también sirve para evitar las comisiones bancarias para hacer uso de este servicio.

«La gente tiene que ser consciente de que cuando pagas con tarjeta se cobran unas comisiones bancarias que no benefician ni al cliente ni al comerciante, sino al banco. Por término medio tenemos calculado que son unos 50 o 60 euros mensuales en comisiones», asevera la propietaria de La Caseta de l'Arbre.

50 euros en comisiones

Además, también se añaden otras problemáticas, como cada vez haya menos cajeros en las ciudades y pueblos de donde sacar dinero o el consumo irresponsable. «Cuando palpas una cosa eres más consciente de aquello. Ahora hay el qué se dice matemáticas manipulativas, que demuestra que las criaturas si pueden manipular objetos integran mejor las sumas y restos. Con eso es lo mismo, porque con la tarjeta no eres tan consciente de cuánto gastas», afirma Anna Sentís. En este sentido, lo que quieren desde la Bresca no es que la gente no compre, sino evitar las «compras compulsivas».

«Si haces que la gente piense, reaccionan», afirma Lourdes, propietaria de la tienda de ropa Lourdes. «Hay de todo, pero hay gente que le explicas y te hace la reflexión y en vez de pagar con tarjeta miran si llevan efectivo. O te dicen que los vayas envolviendo mientras van a un cajero a sacar dinero», añade.

Una medida que permite cambiar los hábitos de la mayoría, ya que, según Lourdes, «como mínimo un 80% de los clientes ya vienen con la intención de pagar con tarjeta». No obstante, Sentís asegura que la campaña «no veta el uso de la tarjeta».

«Eso es una campaña de concienciación y no de prohibición. Queremos que la gente sea consciente de las consecuencias cada vez que la gente se saca la tarjeta del bolsillo para pagar», subraya.