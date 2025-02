Les dones de Prades, a través de les seves mans

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Les mans de la Conxi omplint el dipòsit de benzina d’un cotxe a la gasolinera; les mans de la Georgina manipulant un telescopi del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades; les mans de la Conxita etiquetant llibres a la Biblioteca; les mans de la Joana cosint a màquina; les mans de la Lídia escrivint la llista de decoracions per a la Festa de la farigola…

Mans, mans i més mans, de dones grans, de dones joves, de professionals formades i de mestresses de casa. Les mans són les grans protagonistes de l’exposició Mans treballadores, que durant tot el mes de febrer es pot visitar al Centre de Lectura de Reus. L’autor de les fotografies és el pradenc Eugeni Coll, fotògraf aficionat que també és membre de l’Associació Cultural Els Tamborinos.

«Aquesta exposició neix d’un encàrrec de l’alcaldessa de Prades, que va demanar a l’associació si podíem preparar una exposició per commemorar el 8M», detalla l’Eugeni. «Després de parlar-ho, vam decidir fotografiar les mans de les dones de Prades treballant i presentar-les només amb el nom de pila, de manera que qualsevol dona que les veiés s’hi pogués sentir representada». També van optar pel blanc i negre «com una manera de donar més força a allò que estàvem ensenyant».

L’entitat també va acordar fer una selecció tan àmplia com fos possible d’activitats, sense descartar-ne cap. D’aquesta manera, la quarantena de fotos que hi ha exposades reflexen tant les accions que es realitzen dins de les cases com les que es fan al camp o en el desenvolupament de la feina. De retruc, però, l’exposició també és un reflex de l’activitat econòmica pradenca: els seus habitants o la gent que, per un motiu o altre, té relació amb el poble, reconeixerà fàcilment les persones i els establiments o les feines que hi són representats.

Els Tamborinos és una associació cultural que recull en imatges la memòria històrica de Prades. Aquest treball se surt una mica de l’activitat habitual de l’entitat, en ser un encàrrec específic per al Dia de la Dona Treballadora. També és el primer cop que Els Tamborinos exposen al Centre de Lectura.

L’aliança, explica l’Eugeni, va sorgir arran de l’exposició que es va fer a Prades en record de Rosa Magrané, veïna del poble, impulsora de l’excursionisme a la vila i persona estretament vinculada al Centre de Lectura: «Els vam demanar informació i també els vam oferir col·laborar. Després, els vam cedir l’exposició perquè la fessin a Reus i, a partir d’aquí, va sorgir aquesta nova proposta». Mans treballadores es podrà visitar fins a l’1 de març.