Una decena de jóvenes aprendió ayer a cultivar varias variedades vegetales en el Jardí Agrari del Camp. Les esperaban lechugas, zanahorias, puerros y cebollas de Figueres y Valencia. Y, para acabar, plantas aromáticas. «Las patatas no son para hoy, es para plantarlas en quince días, con la luna buena», informaba el monitor de la actividad antes de iniciar.

Bilal, uno de los participantes, explicó, en declaraciones en Diari Més, que, si bien a «muchos jóvenes» hoy día no les atrae el campo ni el campesinado, «me gustaría aprender mucho y saber cómo cultivar». «De mayor me gustaría ir a un pueblo, a la naturaleza, y me plantaría yo lo que quiero», compartía, añadiendo que tenía «ganas» de conocer más secretos sobre el mundo del huerto.

La primera tarea, sin embargo, consistía en cerrar los tubos de riego con una brida. Bilal y un compañero asumieron el reto. A continuación, los enseñaron como hacer el hoyo para que crezca la lechuga.