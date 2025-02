Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este viernes 14 de febrero a las 19 h la periodista Clàudia Pujol presentará su primera novela de ficción, No et refiïs dels teus records (Edicions 62), al Círcol de Reus. El libro es un thriller inquietante que tiene como protagonista Samuel Heras, un joven amante de las teorías de la conspiración. Un día, Heras empieza a enviar esquelas a través de Instagram a sus seguidores. Lo que no pasaría de una broma macabra se va complicando cuando los destinatarios de las necrológicas van muriendo inexplicablemente.

Más allá de la trama de suspense, la autora también trata temáticas de actualidad, como el excesivo consumo de redes sociales o la acumulación de estímulos a la cual estamos sometidos. En paralelo, explora cuestiones como el neuromarketing o el control mental.

Clàudia Pujol (Olot, 1976) es periodista y escritora. Desde 2011 dirige la revista de divulgación histórica Sàpiens y también es miembro del Consejo Rector de Abacus. Es coautora de varios libros de historia, como La guerra de Cuba (2000) y Dissidents (2007), y autora de libros de temática negra, como Diari d'un forense (2007), En l'escena del crim (2010) y Els casos més impactants del forense Narcís Bardalet (2023).

La presentación del viernes en Reus será conducida por la también periodista reusense Cristina Serret, y el acceso es libre.