Les empreses tecnològiques del territori preveuen obrir mig miler de vacants el 2025

Les empreses del sector TIC del territori preveuen obrir més de mig miler de vacants el 2025. Seria el quart any consecutiu en què s’incrementa la cerca de perfils i representaria una oferta del 31% més que en l’exercici anterior. És una de les principals conclusions que s’extreu de l’Observatori de Talent TIC, impulsat pel Clúster TIC Catalunya Sud i que ha comptat amb la participació de 58 empreses i entitats, que donen feina a més de 1.400 treballadors a la demarcació.

El gerent de l’entitat, Sergi Novo, assenyala que les companyies enquestades van registrar 374 incorporacions de personal a les seves plantilles, però que, en acabar desembre, van quedar desertes 144 places i que un 58% no van poder completar els seus equips.

La mitjana de rotació es va estabilitzar al voltant del 5%. «Això vol dir que gairebé una de cada tres ofertes de treball no va quedar coberta el 2024», va asseverar Novo. «La URV gradua anualment una cinquantena de perfils TIC; només amb les empreses del Clúster, es necessitaria el doble», va afegir.

Per reduir el percentatge de vacants desertes, Novo va apuntar que s’haurien de prendre «mesures i accions de forma conjunta, perquè és una grandíssima oportunitat que gent jove i desocupada pugui treballar al territori i per al territori». El Clúster té previst organitzar nous bootcamps formatius per ajudar a cobrir la necessitat de talent.

«Hem de superar el repte de poder trobar perfils, però aquí no depèn només del Clúster», va apuntar el president del Clúster i director executiu de Movertis, Pablo Mazón. «És urgent duplicar la generació de talent TIC universitari i reforçar la Formació Professional», va asseverar Novo.

Els perfils digitals més demanats donarien cobertura a àrees com el desenvolupament —els developers— o respondrien a caràcters tècnics —posicions com especialista de dades o director de projectes— o de suport —com un expert en ciberseguretat—. Així mateix, se cerca que dominin tecnologies com SQL, HTML, Java, PHP o Python o matèries com la intel·ligència artificial.

Amb tot, cada vegada més, les empreses estan posant el focus en perfils híbrids, és a dir, que tinguin coneixement d’altres camps formatius a més del tecnològic, i en el domini de soft skills com la proactivitat, la flexibilitat, l’habilitat per treballar sota pressió, l’autonomia i l’aprenentatge continu. I és que, tal com va explicar Novo, «el sector TIC només representa un terç del total de vacants TIC del territori: hi ha altres empreses de la regió que també ens necessiten».

Amb tot, l’observatori ha detectat que la retenció de talent universitari s’ha duplicat en tres anys. «Estem aconseguint que aquests joves vegin que al territori tenim oportunitats i un sistema molt reeixit», va assenyalar el gerent del Clúster. Per aconseguir que més graduats es quedin al Camp de Tarragona per desenvolupar les seves carreres professionals, cal «comunicar-ho molt bé i donar a conèixer el que hi ha aquí».

Mazón va explicar que l’entitat i les empreses estan duent a terme una «funció educativa», tot apropant-se als centres formatius, i subratlla que s’ha de realçar «el valor afegit del territori, que és la qualitat de vida». «Això fa que molts es replantegin que potser no han d’anar a Barcelona i aquí poden créixer professionalment amb la mateixa, o millor, qualitat de vida», va tancar Mazón. Tarragona és la segona província de Catalunya amb més percentatge de població ocupada al sector TIC i Reus, la segona ciutat catalana, només per darrere de Barcelona.