Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 300 jóvenes de siete institutos de la ciudad visitaron ayer la Palma de Reus para asistir a la jornada de orientación universitaria de Tu a Tu. Como bien dice su número, el objetivo es que exalumnos de los grados de la URV expican su experiencia a los jóvenes para que decidan su futuro universitario.

La sala polivalente habilitada en la Palma de Reus dispuso de diferentes estands divididos entre los diferentes ámbitos de estudio; ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, arquitectura e ingenierías. Estos espacios eran dirigidos por jóvenes universitarios que explicaban su experiencia personal reciente cursando los diferentes grados de la URV.

«Queremos colaborar en esta tarea de información y asesoramiento de esta peculiar forma, de tu a tu. Es positivo que los diferentes jóvenes que tienen dudas sobre qué hacer hablen con los estudiantes que estudian estos grados y sobre la vida universitaria», afirmó el concejal del área de Joventut del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos.

En este sentido, la concejala del área de Educación del Ayuntamiento de Reus, Pilar López, consideró que esta conexión entre actuales y próximos estudiantes de un grado es la «clave del éxito» de esta jornada. «Para los alumnos un cambio de etapa educativa siempre es un proceso importante y es una decisión que genera muchas dudas. Esta feria pretende dar respuesta a estas inquietudes tanto de los jóvenes como de las familias», subrayó la concejala.

Jóvenes con las ideas claras

Aún así, diversos de los jóvenes que asistieron a la jornada demostraban tener ya las ideas bastante claras y el acontecimiento les sirvió para acabar de resolver pequeñas dudas. «Yo quiero estudiar ingeniería industrial. He venido a preguntar dudas sobre la carrera y a conocer más la URV», explicó Pablo. Su compañero, Lluís, quiere estudiar ADE con inteligencia artificial, y aseguró que uno de los motivos de su visita a la jornada era también para conocer la universidad: «Me he interesado por muchas otras universidades y he venido a conocer la Rovira i Virgili, de la que la conozco tanto». Otros, como Pau, comentó que quiere estudiar ADE, pero que también «estoy abierto s descubrir las diferentes ramas».

Por otra parte, Gio Gonzales, graduado en Periodismo por la URV, fue uno de los exalumnos de la URV que estuvo en el estand de ciencias sociales y jurídicas se atienen los jóvenes asistentes y expresó que «sobre todo nos preguntan por aspectos básicos como la nota de corte o el precio de la matrícula, pero también piden más información del grado. Nosotros los explicamos cuál es el plan de estudios, el contenido de las asignaturas que cursarán y compartimos con ellos nuestra experiencia». Además, Gonzales apuntó que muchos de los asistentes todavía tienen que resolver la duda de qué carrera cursar: «Muchos llegan con poca claridad de qué quieren estudiar y al final se cuestión de que ellos también se informan, cogen las decisiones y nosotros los ayudamos proporcionando esta información que las falta. Es muy necesario que se hagan este tipo de acontecimientos de orientación académica».