Jaume Piñol: «Conmemoramos 75 años de persistencia y de querer enaltecer la Semana Santa a escala patrimonial y devocional»

¿Qué significa para la agrupación celebrar 75 años?

Conmemoramos 75 años de persistencia y de querer enaltecer esta Semana Santa. El año 1947, hubo la voluntad de crear la agrupación para aglutinar las entidades, muchas de origen gremial, que iban emergiendo. Se oficializó en 1950, con la aprobación de los primeros estatutos. Es la institución que hermana a las entidades de Semana Santa de Reus».

¿Qué papel tiene la agrupación?

«La agrupación nació, primeramente, con la necesidad de unir esfuerzos para coordinar los actos de Semana Santa y les dio la relevancia que merecen. También, para su proyección. La gente venía a ver las procesiones en Reus porque tenían, y tienen, a escala patrimonial y escultórica, una importancia primordial. Con respecto a Cataluña, tenemos uno de los mejores grupos escultóricos».

Han preparado una serie de actos conmemorativos.

«Hemos preparado nueve actos que se enmarcan más allá de la actividad propia de la agrupación, desde exposiciones hasta una campaña, junto con la Unió de Botiguers y el Tomb de Reus, los Escaparates de la Semana Santa, en que cada cofradía dispondrá de un escaparate para poder montar y explicar qué es su entidad y cuáles son los elementos más icónicos que tiene. También, la representación de La Passió, con La Teatr'Era, que se hará al teatro de las Germanetes de Pobres; una conferencia sobre la historia de la Semana Santa y de la agrupación; un concierto; la presentación del libro que editaremos; un matasellos y un sello conmemorativos; y clausuraremos los actos en noviembre con la Festividad de la Agrupación».

¿De qué salud disfrutan la agrupación y la Semana Santa de Reus?

«Yo creo que la agrupación, hoy día, dispone de muy buena salud. Tenemos una junta rejuvenecida. A veces se asocia Semana Santa con personas mayores y creo que tenemos que demostrar que la juventud también puede ser partícipe de esta tradición. Al final, Reus tiene tradiciones muy bonitas y la agrupación forma parte de esta historia de la ciudad».

Las calles se llenan para presenciar las procesiones.

«Reus no se entendería, o al menos la historia de Reus no se entendería, sin la Semana Santa y sin la implicación de los diferentes gremios, cofradías, hermandades y congregaciones. Los años pasan, nosotros también nos adaptamos, y la voluntad es seguir preservando este legado. La agrupación también sirve para promocionar la Semana Santa, en la ciudad y puertas afuera. Hay una parte turística que todavía podemos impulsar un poco más. No volveremos a los años 50 y 60, que incluso venían trenes de Barcelona para ver las procesiones, pero creemos que se tiene que potenciar este enaltecimiento y esta difusión de la Semana Santa a escala patrimoniales y devocionales».

¿Cómo se puede potenciar?

«Una de las cosas es celebrando aquello que somos, haciendo actos abiertos a la ciudadanía. Las exposiciones no las hacemos sólo para los cofrades, sino que están abiertas a todo el mundo que quiera conocer un poco la historia de la Semana Santa, que también es historia de ciudad. En 2026, el XII Congreso de Cofradías de Semana Santa de Cataluña ayudará a mantener esta llama encendida».

¿Vienen 75 años más de agrupación al frente?

Le auguro bastantes años de vida. Somos una entidad que renueva los cargos orgánicos cada cuatro años y hay gente capaz y capacitada, más allá de mi paso como presidente, que puede seguir haciendo eso. La Semana Santa en Reus dispone de buena salud».

Con la idea de dar a conocer la Semana Santa, pedían crear un centro de interpretación.

«Es una reivindicación histórica de la agrupación. Nosotros lo hemos trasladado y lo trasladamos constantemente en reuniones con las instituciones que tienen el poder para hacer este proyecto realidad. Yo espero vivir que haya un espacio en Reus dedicado a la Semana Santa».