Este es el barrio más rico de Reus: la renta media por hogar es de más de 55.000 euros

La ciudad de Reus ha sido históricamente un referente en el sector del comercio y los servicios, especialmente por la presencia de grandes empresas en la zona. Además, Reus es conocida por su potente sector industrial, en particular en áreas como la metalurgia, la maquinaria y los productos químicos, que siguen siendo fundamentales para el desarrollo económico local.

En los últimos años, la ciudad ha apostado también por la innovación y el emprendimiento, con un auge en las startups tecnológicas y los servicios avanzados. Esta combinación de tradición y modernidad ha permitido a Reus mantenerse como un motor económico importante dentro de la provincia de Tarragona, impulsando no solo su economía local, sino también atrayendo inversiones y talento.

En Reus, a diferencia de otras ciudades como Tarragona, las diferencias de renta entre barrios no son tan pronunciadas. Mientras que en Tarragona las disparidades económicas entre zonas son más evidentes, en Reus las variaciones son más reducidas y no se reflejan de manera tan clara. No obstante, existen barrios en Reus donde el nivel de ingresos de sus habitantes es superior, marcando una pequeña diferencia económica entre las zonas más exclusivas y aquellas de rentas más modestas.

¿Cuál es la zona más rica de Reus?

Según los datos más recientes del Atlas de Distribución de Renta 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la zona más rica de Reus se encuentra junto al Parc Sant Jordi. Dicha zona, en la que se encuentra, por ejemplo, el Centro Comercial la Fira de Reus, registra una renta media por hogar de 55.749 euros, lo que la coloca como la de mayor poder adquisitivo de la ciudad.

Otros barrios destacados de Reus

Aunque la zona del Parc Sant Jordi lidera la clasificación, el análisis de las rentas media y bruta de las distintas zonas de Reus revela otras áreas con niveles elevados de renta. Según los datos de la Estadística de los declarantes del IRPF de la Agencia Tributaria, el área de El Pinar-Barri Gaudí-Institut Pere Mata- Sol-I-Vista se encuentra en la cima de la lista con una renta bruta media de 34.211 euros, lo que se traduce en una renta media disponible de 27.129 euros.

A esta zona le siguen la zona 'Centro' de Reus, con una renta bruta media de 33.303 euros (renta media disponible de 26.509 euros), la Urbanització Sant Joan-La Fira-Parc de Sant Jordi, con una renta bruta media de 32.592 euros (renta media disponible de 26.059 euros) y el barrio Ample-Mare Molas-Ponent con una renta bruta media de 32.499 euros (renta media disponible de 26.143 euros).

Los barrios de Reus con una renta media más baja

Si bien Reus cuenta con zonas de alto poder adquisitivo, también existen barrios con una renta media más baja. Entre estos se encuentran Llevant-Aeropuerto con 26.838 euros de renta bruta media y 22.026 euros de renta media disponible y Juncosa-Misericòrdia, con una renta bruta media de 26.771 euros y una renta media disponible de 22.011 euros.