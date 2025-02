El Ayuntamiento valora positivamente el resultado de la ruta turística por los comercios históricos de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

Reus es comercio. Reus es un mercado al aire libre. Estas y otras frases han servido durante muchos años para sacar pecho del fuerte músculo comercial del que disfruta la capital del Baix Camp. No obstante, este músculo no se desarrolla de un día para otro, sino que es un legado centenario de tradición comercial.

En esta historia intervienen muchos nombres y apellidos con múltiples anécdotas a explicar, algunos de ellos olvidados después del cierre de un negocio, pero muchos otros perduran gracias al trabajo de los que han tomado el relevo. «Tiene un peso trabajar en un negocio centenario. Recuerdas al padre, al abuelo, al bisabuelo y a todas las personas que han pasado por aquí. Ellos han hecho que la tienda y yo estemos aquí hoy día», afirma Meritxell Barberà, propietaria de la juguetería centenaria Tomàs Barberà, ubicada en la plaza del Mercadal. «Tampoco me doy más importancia de la que tengo, pero te sientes parte de la ciudad y que le das personalidad», valora por su parte Núria Queralt, propietaria del Colmado Giner, negocio situado en la calle de Salvador Espriu que este año celebra el 80.º aniversario.

Para reivindicar este legado, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Reus impulsó una ruta turística vinculada a los comercios históricos y otorgó un sello a todos estos negocios que, fuera por su relación con la comunidad, antigüedad o arquitectura, fueron calificados de históricos. «Hacemos una valoración positiva de la ruta hasta ahora para hacer valer la tradición comercial de Reus que la diferencia de otras ciudades», afirma la concejala de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus, Noemí Llauradó. La concejala considera que el éxito de la iniciativa se ve con los buenos datos de participación en la ruta, pero también por la gran cantidad de establecimientos adheridos, un total de 58 que por este 2025 se ampliarán con los Mercats de Reus y la galería de Art Anquins. Además, también comenta que las rutas históricas, que se reanudarán este febrero, se plantean pasar de viernes a sábado.

Núria Queralt, propietaria del Colmado Giner.

Una iniciativa que Queralt ve con buenos ojos: «En Reus todo el mundo conoce el Colmado Giner, pero ahora gente de aquí y de fuera se interesa en visitarnos, hablar con nosotros y conocer cómo funcionamos. Quizás aquel día no comprarán, pero seguro que volverán». Por su parte, Barberà remarca que «el reconocimiento de los clientes es lo más importante, es lo que hace que estemos aquí desde hace más de cien años», pero también defiende que «es relevante que la administración nos reconozca».

Adaptarse a los cambios

No obstante, el paso de tanto tiempo hace que estos negocios hayan tenido que adaptarse con una receta más o menos común; la especialización y el trato personalizado. «Antes éramos un bazar y teníamos un poco de todo, también porque había menos tiendas. Pero nos hemos especializado en papelería y juguetería y con juguetes muy concretos, de madera y educativos. Nuestro valor añadido es ofrecer un servicio de calidad y personalizado, asesorar en aquello que la gente necesita», apunta la gerente de Tomàs Barberà. Por otro lado, Núria Queralt subraya que «estamos constantemente en contacto con el cliente, formamos parte del tejido social». «El comercio de Reus no es un decorado de un teatro. Si amamos a Reus y amamos el comercio como factor distintivo, tendríamos que ser conscientes y vivirlo. No digo comprar de manera compulsiva, pero disfrutar comprando», reflexiona la gerente de Colmado Giner. «Tenemos que saber encontrar un equilibrio entre las grandes cadenas, que obviamente tienen interés en venir a Reus, y mantener nuestra propia identidad», argumenta Llauradó.