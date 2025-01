El nuevo jardín de la EBM Lligabosc será un espacio natural y de aprendizaje para los niños

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

Entre gasolineras y empresas del polígono Agro-Reus destaca la presencia de un jardín de infancia. El Lligabosc nació con la voluntad de ofrecer una mejor conciliación a las familias trabajadoras del Polígono Agro-Reus que tuvieran que dejar sus niños en el jardín de infancia y ahora aportará un poco de verde a la zona.

Familias, profesorado y alumnos del Jardín de Infancia Municipal el Lligabosc se reunieron ayer tarde en el patio para inaugurar un nuevo espacio en su centro, un jardín pequeño. Estos estuvieron acompañados por diferentes concejales del consistorio reusense y entre ellos el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, quien ya conocía el centro por haber sido padre de alumnos de este. Un espacio localizado en el extremo norte del recinto del centro educativo donde crecerán especies aromáticas y mediterráneas.

La encargada de inaugurar el jardín con una plantación simbólica de algunas de las plantas, acompañada de niños con ganas de conocer el nuevo espacio, fue la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. La creación de este nuevo jardín ha contado con la colaboración no tan sólo del Ayuntamiento de Reus, sino también de la Asociación Empresarial de los Polígonos Industriales de Reus (APIR). «Será un lugar de aprendizaje y disfrute para los niños y es un claro ejemplo de que se puede integrar la naturaleza en los espacios urbanos e industriales», afirmó Vicenç Ferré, presidente del APIR, durante el acto de inauguración celebrado ayer.

No obstante, este centro inaugurado el año 2009 con la voluntad de facilitar la vida a los padres y madres que trabajan en el polígono estuvo cerca de cerrar hace unos años por falta de demanda. Sin embargo, su comunidad defendió su pervivencia y hoy lo han querido recordar con premios de reconocimiento a la dirección del centro, al APIR y a Misericòrdia Dosaiguas, concejala de Educación durante el gobierno socialista que impulsó el centro. «Desde el Ayuntamiento se hizo una apuesta muy importante, pero no habría sido posible sin el equipo técnico, el APIR y las familias que confiaron en el jardín de infancia», valoró Dosaiguas. «La principal desigualdad empieza con las desigualdades educativas. Lo que no queríamos es que una criatura, fuera por razones económicas o por donde había nacido, no tuviera derecho a una plaza en un jardín de infancia», reflexionó la exconcejala.

La directora del centro, Mònica Tortajada, aseguró que, después de una época complicada, en los últimos tiempos en el centro «ha rebrotado toda esta vida y estamos muy contentos de mantener nuestra relación con el APIR». «Cuando fueron pasando los años parecía que quizás el jardín de infancia no tenía sentido, pero la lucha de la escuela y sus familias hizo que no se cerrara y hoy día nos han demostrado que la idea original tenía mucho sentido», reconoció la alcaldesa de Reus. «Las escuelas de cuna municipales son un referente en nuestra ciudad y lo demuestra el hecho que cuando salen las inscripciones las familias corren a apuntarse y algunas se quedan fuera, por eso esperamos que el jardín de infancia l'Ametller esté lista en 2026», añadió Observa.

¿Concurso de pasteles?

Por otro lado, el encuentro también sirvió para tirar en el aire algunas ideas. «Quizás se tendría que estudiar si con otros polígonos con un suficiente volumen de empresas se podría abrir un jardín de infancia», propuso Ferré. Una propuesta que, medio en broma, recogió el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges: «Tomamos nota, tenemos que hacer un jardín de infancia en el polígono Dyna, por ejemplo». Y hablando de propuestas, incluso el presidente del APIR recordó el concurso de pasteles organizado hace años en el centro en que directores de las empresas del polígono formaban el jurado. «Esperamos volver a reencontrarnos en todas aquellas colaboraciones que antes había con el centro, como con el concurso de pasteles. Nos ponemos a disposición de la escuela», comentó el presidente del APIR, a la vez que la directora del centro tomaba nota de la idea.