La comisión descarta que hubiera acoso en los Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

La comisión de acoso que investigaba el presunto caso de acoso laboral denunciado por Anton Buquera, trabajador de los Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, dictaminó por unanimidad que los hechos denunciados no tipifican como un caso de acoso.

La reunión para exponer los hechos se celebró el pasado miércoles 29 de enero y el informe final se emitió ayer jueves 30 de enero. Fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por Diari Més confirman este resultado. «La investigación sobre posible caso de acoso en Serveis Funeraris Reus i Baix Camp se ha cerrado. Los miembros de la Comisión han dictaminado que, en los términos del protocolo, no se aprecia que hubiera habido acoso. Por lo tanto, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp sigue siendo una empresa pública sin ningún caso de acoso demostrado», afirman desde el Consistorio.

Por su parte, el denunciante no se ha mostrado sorprendido con el resultado y ya estudia con su abogada «la posibilidad de presentar un recurso» o, incluso, trasladarlo a los tribunales. Buquera asegura que desde la empresa municipal le han denegado la posibilidad de hacer ceremonias: «Puedo aceptar que me prohíban hacer ceremonias en el trabajo, pero no puedo aceptar que si en mi tiempo libre hacer una ceremonia para un familiar o amigo, me lo prohíban».