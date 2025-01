Magda Barceló: «En la buena poesía hay belleza, pero también alguna cosa que te descoloca»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

El título de tu poemario, Plou a la trencada llera de l’ara (BonPla Ediciones) es casi un poema en sí mismo.

«Parte de la idea de que nuestra vida pasa en el ahora, y que el pasado y el futuro son ilusiones, porque no son tangibles. Todo sucede aquí. La rotura cauce hace referencia al hecho de que este ahora no es perfecto, que hay dolor, lágrimas, anhelos... Y, finalmente, la lluvia es una especie de contraposición digna, en el sentido que en el ahora también hay mucha belleza, amor, cosas bonitas y posibilidades».

En el texto que abre los capítulos, explicas que el poemario está planteado en tres etapas o movimientos de una sinfonía común. ¿Cuáles son?

«El primer bloque lo he titulado Ritus liminars, y parte de la idea de que todos los momentos de nuestra vida son importantes. Tenemos tendencia a clasificarlos, a decir «eso es importante, eso no», cuando en realidad todo tiene un valor. Y, si prestamos atención, pasan cosas.

El segundo capítulo es El cos del nosaltres, y son poemas que hablan de cosas que he vivido en mi propio cuerpo y también de cosas que me han explicado, pero que he sentido como si fuera mío. Y finalmente Refugi natura son poemas bastante breves, algunos incluso tienen un aire de haikus, y que hablan de momentos de contemplación en que me he sentido una con la naturaleza. La naturaleza, de hecho, es uno de mis refugios».

Escribes en primera persona, pero te diriges a un tú. Es una poesía que nos interpela.

«Sí, esta tradición de decir al otro, de interpelar, viene mucho de dos de mis referentes poéticos, que son el poeta inglés David White y Mary Oliver, que es una poeta norteamericana. Ellos utilizan mucho esta voz que te dice, que te recuerda, que interpela, y a mí me ha llegado mucho. Son poemas que te invitan a entrar en otro mundo.

A veces, la poesía catalana o europea es más introspectiva o más descriptiva, sin embargo, a la vez no invita tanto. A mí, este diálogo me ha ayudado y me ha inspirado».

¿La poesía la escribes de manera intuitiva o reflexiva?

«Mis poemas nacen de una intuición y de una reflexión, y van cogiendo forma. En este momento presente veo los poemas como esculturas vivas. Los cojo como si fueran figuras de barro que tienen que ser aseadas, añadiendo un verso, sacando otro...

Este es tu segundo libro de poemas después de De la rauxa i el seny (Ediciones oblicuas, 2022). ¿Sientes que, como poeta, has evolucionado del uno al otro?

«Sí que hay un trabajo. Antes era más intuitiva, era uno eso es lo que es. Ahora domina más la idea de que te explicaba de escultura viva, de pensar en qué forma tiene que tener cada poema, en cómo suena, o en qué palabras puedo utilizar. Yo venía de uno Que se entienda todo, no hace falta utilizar palabras extrañas, pero he aprendido que, si hay diez palabras para hablar de los pájaros, ¿por qué tengo que utilizar siempre la misma? Eso añade colores, connotaciones o evocaciones, que hacen que la poesía sea más rica.

Otra cosa que cambia con respecto al anterior poemario es que he ido a buscar puntos de referencia. En este libro hay bastantes citas de otros autores, y las entiendo como una manera de honrar mis fuentes».

Aunque me gusta la poesía, no leo muy a menudo. ¿Cómo me tengo que acercar? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué uso tengo que hacer?

«El poeta David White que mencionaba antes dice que un poema son palabras contra las cuales no tenemos defensas. Vamos por la vida bien llenados de defensas para que no nos hagan daño, para no sufrir. Pues bien, los poemas consiguen atravesarlas, tocar alguna cosa y descolocarnos.

En la buena poesía hay una parte de belleza, pero también está eso, alguna cosa que te descoloca y que te hace entrar en un universo diferente.

Los poemas nos hacen cuestionar nuestras creencias, nuestras maneras de hacer, nuestra manera de mirar el mundo y como nos relacionamos. Yo me acerco a la poesía así, con esta curiosidad, y querría que mis lectores también encuentren una invitación a explorarse y a considerar sus vidas desde un prisma diferente».