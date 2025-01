Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El acusado de matar a otro hombre en septiembre de 2023 en Reus ha negado que tuviera la intención de asesinarlo. En la declaración del juicio, este viernes en la Audiencia de Tarragona, ha confesado que le propinó dos golpes en la cabeza, que hicieron caer a la víctima en el suelo. Entonces, ha asegurado, que el otro investigado le dio una patada.

Este último ha declarado que no conocía al muerto y ha dicho que no se peleó con nadie: «Me sabe muy mal lo que ha pasado, pero no me puedo arrepentir porque no he hecho nada». La víctima murió en el hospital por un choque hemorrágico secundario de politraumatismo. Fiscalia pide 16 años de prisión para cada uno de ellos por un delito de asesinato con alevosía, y una responsabilidad civil de 230.000 euros.