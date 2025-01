Fotografía de familia de representantes de Redessa y de la New Art Foundation, después de ratificar la colaboración.Redessa

Redessa y la New Art Foundation (NAF) ratificaron ayer un acuerdo de colaboración destinado a potenciar las tecnologías emergentes en el ámbito de la creación artística. La unión permitirá impulsar programas de formación destinados a estudiantes interesados en tecnologías emergentes, talleres prácticos de técnicas y tecnologías creativas —como el mapping o la impresión 3D—, proyectos creativos con la participación del tejido educativo, la organización de acontecimientos como hackatons y jornadas de arte tecnológico para atraer a visitantes y expertos y la dinamización de una comunidad local que conecte artistas y empresas emergentes.

Asimismo, en el hall de Redessa Tecno habrá una obra de arte tecnológico creada con motivo de los 30 años de la empresa municipal, que se hará de la mano de la programadora creativa y artista digital Anna Carreras y la comunidad Redessa. La previsión es tener la obra acabada el mes de mayo.

El consejero delegado de Redessa, Josep Baiges, explicó que, en las puertas de saber si Reus recibirá el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, «acuerdos como este ratifican esta voluntad». «Es un camino sin retorno, el de la innovación», subrayó.

«Cuando conocimos el proyecto de la NAF, creímos que Redessa tenía que estar y pensamos que, con un proyecto de este tipo, teníamos que ser proactivos», añadió. «El arte nos lleva por caminos por los que la ciencia no se ha atrevido, o por los que no ha podido, o no ha querido ir», reflexionó el presidente del Patronato de la NAF, Andreu Rodríguez, que calificó la creación artística «como uno de los primeros innovadores».

Carreras, presente en el acto, explicó que el arte permite «explorar nuevas maneras de trabajar». «Nos da libertad de estirar tecnologías nuevas y contemporáneas hacia rincones que quizás no son los habituales, que salen del establecido, y pueden aportar cosas innovadoras», señaló.

El New Art Centre

La NAF está construyendo, en la carretera de Constantí, el New Art Centre (NAC), un espacio especializado en arte tecnológico. «Estamos acabando las obras», apuntó Rodríguez. La intención es abrir puertas al público general «para Semana Santa», si bien la fecha todavía no se puede concretar «porque nos están acabando el edificio» y la previsión de conclusión de los trabajos ya se ha tenido que retrasar unos meses respecto del calendario inicial.

Asimismo, Rodríguez explicó que se está trabajando para concretar «toda la parte burocrática» con el Ayuntamiento de Reus para que al lado de la nave ceda unos terrenos con los que se establecerá «un área tecnológica y verde». «Sería la esencia de lo que todos buscamos, la tecnología y el contacto con la naturaleza», remarcó.

La artista digital y programadora creativa Anna Carreras afirmó que, al conocer el proyecto del NAC, le impresionó. «No hay nada parecido en el mundo, y hace 24 años que trabajo en este sector», afirmó. «Me parece una maravilla», añadió. «Yo preveo que será la meca del arte tecnológico», remató.