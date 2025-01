Que la lluita de les famílies de l’ICASS de Reus no caigui en l’oblit

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Sigui sota la pluja, el sol, el fred o la calor, la lluita de les famílies i els treballadors de la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS, no s’atura. La recentment conformada plataforma que vetlla per a la reobertura «100% pública» de l’equipament, una vegada acabades les obres de rehabilitació que s’hi han de dur a terme, va omplir la sala d’actes de l’Antic Hospital per donar a conèixer la seva causa.

«Hem de ser conscients que aquesta lluita potser ens serveix o potser no, però l’hem de portar fins al final perquè és en benefici de la ciutat de Reus i de totes les persones que necessiten anar a una residència, i el més bonic i digne per a elles és que acabin a un lloc com el que hi havia aquí», va expressar el portaveu de les famílies, Tarsicio Ros.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va detallar que destinarà 14 milions d’euros a la reforma integral de l’edifici de l’avinguda del segle XX. El projecte de rehabilitació, que va obligar a traslladar tots els residents i el personal, hauria de resoldre unes problemàtiques relacionades amb risc d’incendi i estructural i legionel·losi. El juliol del 2024, els últims vuit usuaris, La Resistència, van deixar el centre després d’aconseguir el compromís de la classe política que es mantindrà la gestió pública del servei després de la intervenció.

El Departament de Drets Socials informa que ja s’ha fet l’encàrrec a Infraestructures.cat del projecte i manté «que els treballs podrien durar uns quatre anys», tal com han afirmat fonts a Diari Més, però els representants de la plataforma van comentar que, en les reunions mantingudes amb l’administració pública, a les respostes ja s’incloïa l’afegitó «tirant cap a cinc».

«Davant d’això, què hem de fer?», es va preguntar Carmen Mesas, membre del comitè territorial de Drets Socials del sindicat IAC-CATAC a Tarragona. Ella mateixa va trobar la resposta: «Estar aquí i que no s’oblidin que hi ha un compromís». La plataforma es va crear «amb la voluntat de vigilar i estar al darrere dels polítics, perquè recordin que estem aquí».

«Ens tindran darrere l’orella perquè no oblidin el que van dir i signar», va asseverar Mesas. Ros va expressar que la intenció és «continuar i no deixar aquest clamor que volem que la residència es reformi, que obri i que sigui 100% pública».

Mesas va recordar que, a Catalunya, només hi ha una quinzena de residències públiques. «A la Generalitat, mantenir aquests espais no els dona diners, però a nosaltres tant ens fa; necessitem serveis públics, de qualitat, perquè hi ha moltes persones que no es poden pagar una residència privada», va tancar.

Els assistents van esgrimir que «potser la primera batalla és amb l’Ajuntament». Van argumentar que la regidora de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, «té l’obligació de representar-nos i defensar-nos a la Generalitat». Hi ha qui s’atreví a llançar una «amenaça»: no votarà el partit que no defensi els seus interessos, és a dir, que no combregui amb qui faci falta per garantir que l’ICASS reobrirà, i sent 100% pública.

El problema no es resumeix amb la inquietud de les famílies, sinó que en la trobada es va assegurar que «la situació ha suposat pujar les llistes d’espera». Per tot plegat, els presents van assegurar que, en cas que el president Salvador Illa visiti Reus, sol·licitaran entrevistar-s’hi personalment.