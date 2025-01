Marsal: «Queremos devolver a la sociedad los beneficios que la empresa obtiene»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Fundación PortAventura, Ramon Marsal, llevó a cabo ayer en el Círcol de Reus una conferencia para hablar sobre el Dreams Village, un proyecto que ofrece un espacio a familias con niños que sufren graves enfermedades o están en riesgo de exclusión social. «Estamos en una fase muy importante del proyecto. Hemos hecho cinco años e inauguramos cuatro casas más. El objetivo es seguir creciendo en dos o tres años», afirmó Marsal.

«Desde que constituimos la fundación el año 2011 la finalidad ha sido clara; queremos devolver a la sociedad los beneficios que la empresa obtiene», valoró el presidente de la fundación. Entrar en el PortAventura no es barato, es una cantidad económica importante que una familia tiene que destinar y no nos sentiríamos cómodos si una parte de la sociedad no pudiera acceder al parque por motivos económicos. Por eso anualmente ayudamos en torno a 30.000 personas que entran de manera gratuita», aseguró.

En este sentido, el presidente recordó una anécdota que se quedó fijada en su recuerdo durante un día de puertas abiertas para centros de acogida: «Se me acercó un chico, de unos 10 años, que era de un centro de Rubí y me dio las gracias. Cuando le pregunté el motivo me dijo que no había salido nunca de Rubí y que era la primera vez que salía, además para visitar un parque temático, gracias a PortAventura. Me emocionó».

Por otro lado, Ramon Marsal también tuvo un momento para dar su opinión como ciudadano sobre otro gran proyecto empresarial del Camp de Tarragona, el Hard Rock: «El Hard Rock es un proyecto que ya existe. Que la gente busque por Internet ‘Sentosa Island’, que es un resort que hay en Singapur y que es el ejemplo que el HardRock quiere imitar». «Por lo tanto, no inventan nada, generan riqueza y crecimiento y dan puestos de trabajo. Hay una parte de la sociedad que no lo entiende así y lo respeto porque estamos en democracia, pero en mi opinión personal, no como presidente, es qué es una lástima que se pierda un proyecto como este», cerró.