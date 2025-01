L’Ajuntament de Reus tindrà sis persones de referència per a denunciar casos d’assetjament

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

Miquel Llaberia

El nou Protocol per a la Prevenció d’Assetjament de l’Ajuntament de Reus estableix un nou procediment intern i els diferents òrgans implicats. El passat 20 de desembre el ple municipal de l’Ajuntament de Reus va aprovar el nou protocol pactat amb el personal de l’Ajuntament. A més, aquest protocol inclou tant als treballadors de la corporació municipal com tots aquells que tinguin algun vincle laboral extern amb l’Ajuntament.

Segons el nou protocol, s’estableixen diferents òrgans que seran formats per personal fix de l’Ajuntament i personal interí amb més de dos anys d’antiguitat. En primer lloc, s’establiran sis ‘persones de referència’ que serviran com a punt de referència per als treballadors que vulguin activar el protocol davant d’un presumpte cas d’assetjament.

En segon lloc, s’establirà una Comissió d’assetjament. Els membres d’aquesta tindran la mateixa vigència que el Pla d’Igualtat. Aquesta comissió la formaran dos representants per part de l’empresa, dos representants legals dels treballadors i una persona membre de la Comissió d’Igualtat. Aquest òrgan s’encarregarà d’emetre l’informe de valoració final dels casos denunciats.

Finalment, hi haurà el Comitè d’investigació d’assetjament. Aquest estarà format per dues persones relacionades amb la comissió d’assetjament, una de la part social i l’altre de l’empresa, i la tercera serà personal extern en funció d’assessor. Aquest comitè tindrà la responsabilitat de dur a terme la investigació dels casos denunciats.

Via interna

El protocol contempla dues possibilitats per resoldre els casos d’assetjament, ja sigui per la via externa, la via administrativa i la judicial, o la via interna. Pel que fa a la via interna implica una tramitació d’urgència que en tot moment ha de protegir la dignitat i intimitat de les persones afectades.

Aquest procediment està format per quatre fases i, la primera, és la de comunicació i assessorament. El procés s’inicia amb la sol·licitud d’activació del protocol dirigida a la Comissió d’assetjament. Aquest pas el pot fer la persona afectada o una tercera persona a través d’una persona de referència, un membre de la Comissió d’assetjament o una persona de la seva confiança.

La segona fase és la d’investigació. La Comissió d’assetjament donarà trasllat de la comunicació del cas al Comitè d’investigació d’assetjament en un termini no superior a cinc dies laborables des de l’entrada a la bústia. El comitè haurà de garantir els drets d’audiència i aportació de proves de totes les parts afectades i podrà practicar totes aquelles proves que consideri pertinents per la investigació dels fets. En finalitzar la investigació, el comitè farà trasllat de l’expedient d’investigació a la Comissió d’assetjament.

La tercera fase és la de resolució, en què la Comissió d’assetjament tindrà un termini màxim de cinc dies laborables després de rebre l’expedient d’investigació per emetre l’informe de valoració final. Aquest tindrà caràcter vinculant i haurà de presentar les propostes de mesures a prendre. En el cas que l’informe determini que no hi ha assetjament, però que existeix una conducta inapropiada o altres situacions no tipificades com a assetjament, la comissió també podrà proposar les mesures correctores necessàries.

La fase final serà la de seguiment. Amb un termini màxim de dos mesos des de la resolució, Recursos Humans haurà d’informar sobre l’aplicació de les mesures decretades a la Direcció i Gerència, al Comitè de Seguretat i Salut, als delegats de l’Ajuntament de Reus, a la Comissió d’Igualtat i a la Comissió d’assetjament.

Difusió i entrada en vigor

Les persones implicades en els òrgans descrits rebran la formació necessària per dur a terme la seva funció. També es preveu impulsar accions preventives i de sensibilització i formació en qüestions d’igualtat i assetjament al personal de l’Ajuntament. A la vegada, es disposarà fins al 31 de març de 2025 per poder formar al personal sobre el protocol. Tots aquells casos que estiguin en curs o que iniciïn abans de l’1 d’abril de 2025 se’ls aplicarà els protocols vigents amb data 31 de desembre de 2024.