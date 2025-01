Reus crearà una ordenança que ha de permetre implantar nous sistemes de recollida de residus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Reus redactarà una nova ordenança reguladora de la recollida, el transport i la prevenció de residus, així com del servei de neteja viària i espais privats. El document es crearà amb els objectius de millorar els índexs de recollida selectiva, establir el marc regulador dels nous models que es puguin integrar en un futur —com el sistema de contenidors intel·ligents, el porta a porta o el servei de pagament per generació— i actualitzar les normatives locals referents a àmbits com el desbrossament de camins, solars i zones enjardinades.

Amb el nou text, es pretén «l’assoliment dels objectius de reducció i de recollida selectiva per als residus municipals». El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, detalla que, recentment, «s’ha constituït la comissió redactora d’aquesta nova ordenança que ha de garantir el compliment de les noves obligacions relatives a la recollida i gestió dels residus».

«La nova normativa aplica un nou concepte en generació i gestió dels residus i ha de comportar la implantació d’un sistema circular i de reducció del nostre impacte al medi ambient a tots els nivells que repercutirà en una ciutat més verda i sostenible per a la ciutadania», afegeix l’edil.

Segons el Pla Local de Prevenció de Residus del Municipi (PLP) per al període 2021-26, el consistori es fixava com a objectiu la reducció de la generació de residus, fins a assolir 1,15 quilograms per habitant i dia el 2026. Paral·lelament, la Unió Europea va dictaminar la meta d’assolir un 60% de reciclatge per al 2030.

En el cas de Reus, el percentatge de recollida selectiva bruta, sense restar els materials impropis, és més baix que al conjunt de Catalunya. Així i tot, les dades han crescut progressivament des del 2015, quan es va registrar un 23,1%. El 2023, va ser d’un 45,5%.

Nous sistemes de recollida

La memòria justificativa de la nova ordenança menciona que, en els pròxims anys, s’implantaran nous sistemes de recollida de residus domiciliaris amb identificació o individualització de les deixalles, com podria ser l’ús de contenidors tancats —l’any passat va encetar una prova pilot a quatre barris— o el porta a porta. La introducció d’aquestes metodologies permetrien, posteriorment, introduir una taxa «justa». Així mateix, se cita «la introducció de nous serveis com seran la recollida selectiva de la fracció tèxtil o d’olis vegetals».

Amb la nova ordenança, es busca establir un marc normatiu municipal que permeti la individualització i identificació de la recollida de residus «i, alhora, establir les bases que requereix una fiscalitat ambiental de residus per al pagament per generació».

Participació ciutadana

Mentrestant, l’Ajuntament ha convocat, a través del portal Reus Participa, una consulta prèvia per demanar l’opinió als subjectes i les organitzacions «més representatius i potencialment afectats per la futura norma». La ciutadania ja ha compartit propostes com aplicar sancions als incívics, dispensar bosses compostables, tancar els contenidors d’envasos i paper i cartró o eixamplar la boca d’entrada de la fracció de matèria orgànica.