El sistema de pedidos EO! EasyOrdering de Reus aplica mejoras como hacer pedidos a domicilio

El sistema de pedidos digitales EO! EasyOrdering va ganando adeptos poco a poco en Reus y los negocios usuarios aseguran que la experiencia es «muy positiva». Este sistema, presentado por el Tomb de Reus en verano de 2023, permite hacer pedidos desde el móvil a través de una tarjeta NFC colocada en la mesa y sin necesidad de tener que ir a la barra o llamar a un camarero.

«En el último año se han implementado diferentes mejoras, como, aparte de pagar con tarjeta o Bizum, puedas también pagar al camarero», explica Víctor Perales, miembro de la junta del Tomb de Reus y propietario del Flaps, primer establecimiento a utilizar el sistema.

Perales afirma que también se han llevado a cabo otras mejoras como recoger datos de las visualizaciones de la carta digital, indicar las horas de más afluencia de clientes, conocer el precio medio del ticket, ocultar aquellos platos del pedido los cuales se hayan acabado o, incluso, hacer un pedido a domicilio.

«El sistema permite que aquella persona que se pone en contacto conmigo y me pide un pedido a domicilio puede utilizar este sistema para pagar y yo después le hago llegar», asegura.

No obstante, otros cambios se centran en hechos más sencillos como, por ejemplo, pedir que se acerque el camarero: Imagina que te estás tomando un café y quieres que te traigan sacarina o azúcar moreno, que es una cosa que no está en la carta. Entras a la aplicación y pulsas el botón para avisar al camarero. Entonces, el aparato en la barra lo avisará y no tendrás que estar intentando que te vea moviendo el brazo como un loco si estás fuera en la terraza».

Hasta ahora hay en total cuatro negocios que utilizan el sistema en Reus; el Flaps, el primero a utilizarla, el Batticuore, el Moto Sport Cafe y el Museo del Vermú. «Todos los locales que lo han probado y lo utilizan nos comentan que les funciona la mar de bien», expresa Víctor Perales.

El gerente del Flaps apunta que el momento en que está más útil es cuando hay más afluencia en el negocio: Es mucho más cómodo tanto para el cliente como para el camarero, porque los clientes no pierden el tiempo intentando que el camarero les haga caso y el camarero no pierde tanto tiempo atendiendo las mesas constantemente y todos los pedidos aparecen en una pantalla detrás de la barra. El proceso se agiliza mucho».

Con respecto al cliente, Perales reconoce que a algunas personas les cuesta atreverse la primera vez, pero «cuando ya lo han utilizado y se dan cuenta de que es muy fácil, después cuando vuelven lo utilizan bastante».

«Incluso a las personas mayores, que normalmente tienen más problemas con las cosas digitales, lo encuentran muy sencillo porque no tienen que escanear un QR o utilizar un código. Es muy fácil y práctico para la gente», defensa.

Por otra parte, Perales asegura que es un sistema con un precio muy económico: «La empresa que lo lleva te instala el sistema gratis. Entonces, tú lo que tienes que decidir es cuántas tarjetas quieres, que normalmente necesitarás una por cada mesa|tabla, y por cada una te cobrarán una mensualidad y sale muy económico. A mí me cobran aproximadamente unos 80 euros al mes».