Pere Romero: «Hay 20.000 diabéticos en el Baix Camp y 4.000 sufren retinopatía diabética»

¿Cómo se siente recibir el reconocimiento de Colegiado del Año de Reus del COMT?

«Estoy muy orgulloso. La junta de gobierno es quien me ha dado el premio, pero realmente quien me lo da son mis compañeros de profesión que me han propuesto para este premio. Por lo tanto, siento un profundo orgullo al pensar que han sido mis compañeros los que han pensado que merecía recibir un premio de estas características.

Además, es importante recibir un premio por tu actividad científica, pero un reconocimiento que premia tu profesionalidad implica también tu manera de ser y comportarte con los pacientes y tus compañeros. Eso lo hace muy especial».

¿Quizás el premio Es Colegiado del Año 2024, pero imagino que aquí no sólo importa en el 2024 no?

«Correcto. Es un premio que tiene en cuenta toda mi carrera profesional que inició cuando acabé los estudios de Medicina el año 1987. Pero lo más importante fue cuando el año 1990 entré como médico adjunto de oftalmología a Reus. Mi trayectoria y comportamiento desde entonces hasta la actualidad creo que es el motivo por haber recibido este reconocimiento».

¿Cómo ha cambiado la oftalmología desde entonces?

«Ha cambiado mucho. Yo empecé a vivir el gran cambio con mi residencia del año 83 al 87, en el que se empezaron a introducir gran cantidad de nuevos equipamientos y aparatos. Por ejemplo, el sistema de detección por imagen que tenemos a oftalmología hay muy pocas especialidades que lo tengan.

Hoy día utilizamos muchos equipamientos que nos facilitan el diagnóstico de las enfermedades del ojo con una seguridad casi absoluta. Posteriormente, estos equipamientos los han utilizado desde la atención primaria que son a los que muchas veces detectan los pacientes. Y después la introducción de la telemedicina que ha beneficiado sobre todo a tres especialidades; a la dermatología, la radiología y la oftalmología».

¿Telemedicina te refieres a contactar con el paciente por una videollamada, por ejemplo?

«Y no tan sólo al paciente, también con el médico de atención primaria que son los que controlan a los pacientes y sus enfermedades. Por ejemplo, son los que detectan y controlan a los pacientes diabéticos, a los cuales cada año se les tiene que hacer una foto del ojo para controlar que no desarrolle una retinopatía diabética, qué es la afectación ocular de la diabetes y puede provocar una baja visión o la ceguera.

Actualmente, para detectarlo utilizamos las cámaras no midriáticas que hacen una fotografía de fondo como ojo. Estas fotos se hacen desde la atención primaria y tienen que ser ellos los que lo interpreten y, en caso de detectar una anomalía, ponerse en contacto con nosotros, los especialistas, que veremos qué hay y decidiremos si es necesario que el paciente sea visitado en el hospital o no. De esta manera le ahorramos también muchas visitas innecesarias al paciente y hacemos una medicina muy personalizada».

Has trabajado mucho durante tu carrera en el diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Por qué?

«Yo hice la residencia en Vall d'Hebron que es un centro donde la cirugía vitreorretiniana está muy bien establecida y el año 1995 leí mi tesis doctoral que analizaba la presencia de la retinopatía diabética en el Baix Camp. Desde entonces, mi carrera ha estado en la oftalmología general y he hecho cosas como operar cataratas, por descontado, pero me he centrado mucho en el diagnóstico y control de retinopatía diabética».

¿Por qué la diabetes puede afectar al ojo de una manera tan fuerte?

«Tenemos que tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad muy prevalente y que va a más. Actualmente, afecta al 14% de la población, que es mucho. De este 14%, entre un 15 y un 20% desarrollan retinopatía diabética y cada año detectamos a un 4% de pacientes diabéticos que empiezan a tener retinopatía diabética.

Aquí en la comarca del Baix Camp tenemos poco más de 20.000 diabéticos. Eso significa que unos 4.000 sufren retinopatía diabética y que cada año unos 800 la desarrollan. En las fases iniciales empiezan a aparecer pequeñas manchas rojas al ojo, que son pequeñas hemorragias.

Si el paciente se controla bien puede llegar a desaparecer o desarrollar mucho más lentamente la enfermedad. Si no se controla el azúcar, la presión arterial y el colesterol suben, la retinopatía progresará. En el mundo occidental hablar de ceguera es muy extraño hoy día, porque los detectamos en todos y los empezamos a tratar antes, pero si no puede acabar teniendo baja visión.

Eso comporta que personas laboralmente activas, por debajo de 60 años, les retirarán el carnet de conducir, tendrán dificultades para leer o no podrán trabajar con un ordenador. Toda una serie de limitaciones que en el mundo laboral pueden ser muy graves».

Destacas siempre la importancia del médico de atención primaria y su relación con los especialistas. ¿Por qué?

«Quizás oftalmología y traumatología son las especialidades que hay más petición desde atención primaria de derivación en los hospitales, pero esta relación no es que sea importante en oftalmología, sino que es muy relevante en todos los ámbitos.

Para ejemplarizarlo, la manera de evitar que la retinopatía diabética se desarrolle es a través del control del azúcar y la tensión y eso no lo hace el especialista, lo hacen al CAP. Entonces, uno de mis objetivos a lo largo de todos estos años ha sido formar a los médicos de atención primaria y su contacto con los oftalmólogos.

Además, eso implica una presión asistencial muy considerable y es crucial trabajar muy estrechamente con los médicos de atención primaria para llevar a cabo una gestión eficiente y que llegue al hospital aquello que tiene que llegar».