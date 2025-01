Lluvia de millones en Reus: el ‘Sueldazo’ del Fin de Semana de la ONCE reparte más de 1,6 MEUR

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La ONCE ha repartido 1.680.000 euros en Reus, en el sorteo del ‘Sueldazo’ del Fin de Semana del sábado, 11 de enero. Cèlia Fernàndez, agente vendedora de los juegos responsables de la Organización, es la responsable de haber llevado la suerte a la capital del Baix Camp.

Fernàndez vendió un cupón premiado con un sueldo de 5.000 euros en el mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, 1.500.000 euros en total, y 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, 180.000 en total. Así, Cèlia ha repartido 1.680.000 euros.

Cèlia es una persona con discapacidad, como los 2.450 agentes vendedores de la ONCE en Cataluña, que vende los productos de lotería social, responsable y segura de la Organización desde su quiosco situado en la avenida Marià Fortuny, 85.

«Estoy que todavía no me lo creo. Me hace muy feliz saber que he alegrado el año y la vida a tantas personas que seguramente lo necesitan. Hace siete años que soy vendedora de la ONCE y nunca había repartido un premio tan grande, eso es increíble», explica emocionada Cèlia.

El Sueldazo del Cap de Setmana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos en un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, en otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.500 agentes vendedores de la Organización, 2.450 de ellos en Cataluña. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.