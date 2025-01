Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Los trámites para convocar una consulta para decidir el futuro de la estación de autobuses en el parque Mas Iglesias se alargan por una enmienda. Tal como adelantó Canal Reus, la Asociación de Vecinos Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias ha recurrido al Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Reus para iniciar una recogida de firmas para convocar una consulta.

Así y todo, esta no sería en ningún caso vinculante, sino consultiva. «Al principio pensamos en hacer una recogida de firmas, pero hablándolo en algunas reuniones con partidos políticos, algunos dentro del gobierno, nos advirtieron que tan sólo sería simbólico. Entonces, fue la concejala Flores quien nos aconsejó recurrir a esta ordenanza», afirma Òscar Mendoza, portavoz de la asociación.

«Lo primero que pensamos es en crear una normativa que defienda los parques y zonas verdes», lamenta. No obstante, finalmente optaron por pedir la convocatoria de una consulta, ya que «éramos nosotros los encargados de crear la normativa y no disponemos de los conocimientos como para hacerlo».

Para sacar adelante la consulta es necesario que lo impulsen tres personas mayores de edad empadronadas en Reus o personas jurídicas inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Reus. En el momento que se acepte la recogida de firmas, será necesario recoger un total de 5.000 para convocar la consulta.

«A mí no me gusta llegar a eso, pero parece que es la única manera para hacer ver al gobierno que no escuchan a la gente de un barrio», argumenta Mendoza. Así y todo, el proceso se ha encontrado un obstáculo: «Nosotros presentamos la petición el 13 de noviembre y los servicios jurídicos del Ayuntamiento tenían un mes para comprobar que estuviera en regla o presentar enmiendas, como ha sido el caso».

Por lo que explica el portavoz, el 22 de diciembre les notificaron que se enmendaba el texto entero de la petición: «Cuando propones hacer una consulta tienes que poner el motivo. Lo que pasa es que nos han enmendado el texto íntegro porque hemos puesto la pregunta, de si la gente quiere tener una estación de autobuses en el parque o no, y ahora lo que toca es explicar el porqué se quiere iniciar la consulta».

Un hecho que no acaba de convencer a Òscar Mendoza, ya que «en el momento en el que se convoque la consulta, será el Ayuntamiento quien establecerá la pregunta y sabemos que se puede hacer de mil maneras. Si la pregunta no se adecua a lo que buscamos retiraremos la consulta». La entidad presentará hoy el texto rectificado y el Ayuntamiento tendrá un mes para dar el visto bueno. «Lo hemos trabajado con la concejalía, así que esperamos que ahora salga adelante», prevé el portavoz.

Siguientes pasos

Cuando tengan el visto bueno del consistorio, que no tendría que ser más tarde del 10 de febrero, la concejalía entregará los pliegos de firmas y la asociación tendrá un mes para recoger 5.000. Estas se presentarán al Ayuntamiento que verificará todas las firmas, ya que sólo pueden firmar personas empadronadas en Reus y mayores de 16 años.

En caso de estar todo correcto, la alcaldesa tendrá tres meses para convocar la consulta a través de un decreto de alcaldía. Por lo tanto, en caso de no haber ningún obstáculo más y que la entidad recoja las firmas necesarias, la convocatoria podría llegar durante el verano.