Josep Machado vuelve a ocupar la presidencia de la Asociación de Vecinos l'Harmonia de Carme. Así se decidió en la asamblea celebrada por la entidad el pasado 12 de diciembre y que devolvía el cargo al histórico líder vecinal un año después de que decidiera dar un paso al lado por motivos de salud.

De esta manera, la que durante el último año ocupó el cargo de presidenta, Misericòrdia Márquez, vuelve a su anterior cargo como tesorera de la entidad. «Lo hemos preferido de esta manera, volver a cómo estábamos antes y los vecinos también lo han querido así, porque nos han votado», explica el recientemente nombrado presidente de la asociación.

Así y todo, admite que su objetivo a largo plazo es que su cargo lo ocupe alguien más joven: «Vuelvo al cargo porque hace falta, pero las personas no somos eternas». Por lo tanto, Machado vuelve a coger el timón de la entidad que lidera desde hace años la remodelación urbanística del barrio, en lo referente a la ciudad.

La acción de la asociación en los últimos años ha fomentado que varios edificios del barrio del Carme se hayan remodelado o reformado y haya aumentado la oferta de vivienda en la zona. «Hubo un momento en el que había muchas viviendas vacías o con gente ocupándolos y se había generado una mala imagen en el barrio y, para cambiarlo hemos decidido siempre pensar en positivo. Gracias a eso ahora viven unas 400 familias en el barrio», asegura.

No obstante, este trabajo todavía no ha acabado y hay todavía muchos edificios y solares en el barrio donde piden la ayuda del Ayuntamiento: «Tenemos solares vacíos desde hace años que, si los propietarios no tienen intención de hacer nada, tendrían que ser expropiados para que se aprovechen».

Por otro lado, también se prevé unir la calle de Sant Jaume con la del Vent a través de una calle de cuatro metros de anchura. Para esta actuación, se prevé la demolición del edificio número 24 de la calle del Vent. Una actuación parecida es la que reclaman en la calle de la Girada, donde proponen abrir una calle para peatones que comunique con la plaza de la Patacada, pero por ahora no está prevista. El objetivo con estas nuevas conexiones es «dar vida» a calles que actualmente «están muertas».

Macroproyecto del Carme

Por otro lado, esta junta también tiene en sus manos acompañar el macroproyecto que prevé edificar un CAP, un aparcamiento subterráneo y una setentena de viviendas de protección oficial en el barrio. Una actuación que, por ahora, sigue los pasos necesarios para llegar a buen puerto, ya que, la Generalitat dio luz verde al proyecto hace un año y, el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Reus aprobó en el pleno municipal la modificación urbanística necesaria.