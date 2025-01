Neix un projecte per conèixer a Prim i els Voluntaris Catalans a través de la recreació històrica

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Un grup d’historiadors i recreadors històrics s’han unit per impulsar el projecte Prim, Sugranyes i Voluntaris Catalans. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar a conèixer la figura del general reusenc Joan Prim, que va arribar a ocupar el càrrec de president del govern espanyol. Amb aquesta voluntat, el projecte està obert a dur a terme diferents activitats en un futur, però la idea principal és compaginar recreació i divulgació històrica.

«La idea és fer-ho tot amb un fonament científic important. La recreació és una eina didàctica molt útil, perquè és més visual i facilita que la gent entengui els fets històrics», explica Aleix González, un dels tres membres impulsors del projecte i que encarna al personatge del comandant Victorià Sugranyes, reusenc i amic de Prim.

A més, la idea és centrar-se en un esdeveniment important per Espanya i Prim, la Guerra d’Àfrica. «La Guerra d’Àfrica, que enguany fa 165 anys del seu final, va ser un esdeveniment crucial en el context històric del moment. El que volem és fer una recreació de la rebuda dels Voluntaris Catalans, que venien de combatre a Àfrica comandats per Prim, a l’Ajuntament de Reus el maig de 1860», explica Manu Moreno, membre del projecte i qui encarna la figura protagonista, Joan Prim. Per aquest motiu, ja estan en negociacions per buscar sinergies amb entitats que els ajudin en aquesta iniciativa.

«Estem parlant amb el Centre de Lectura de Reus, perquè són els que van organitzar aquest acte l’any 1860, i també amb el Bravium Teatre que en saben molt de recreacions històriques», explica González. Així i tot, els mateixos integrants del grup accepten que el projecte és «ambiciós». «Ens haurem d’acabar entenent amb l’Ajuntament i és el primer any del projecte. Segur que es pot desenvolupar al llarg del temps i, a més, podem parlar de més coses que Prim.

Per exemple, com era Reus en aquella època o altres personatges rellevants com Victorià Sugranyes, Macià Vila o Marià Fortuny, pintor que ara se celebra l’Any Fortuny en el seu honor i va ser enviat a la Guerra d’Àfrica», apunta Alfredo Redondo, membre del projecte i historiador. Precisament, la Diputació de Barcelona va encarregar a Fortuny pintar un quadre representant la batalla de Tetuan, de gairebé deu metres d’amplada, i que actualment s’exposa al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Acte d’homenatge a Prim

El passat 30 de desembre al matí, amb motiu del 154è aniversari de l’assassinat de Joan Prim a Madrid, el grup va dur a terme un acte d’homenatge al Mausoleu de Joan Prim, al Cementiri General de Reus, per recordar la seva figura i presentar oficialment el projecte. S’espera que el pròxim acte sigui el mes de juny d’enguany amb la presentació del segon llibre de les cartes de Prim que es conserven a l’Arxiu Municipal de Reus. Segons explica Redondo, es tracta de correspondència variada i personal del militar i polític reusenc.