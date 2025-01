El inicio de las obras de la calle Ample se aplaza por «incidencia administrativa»

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El inicio de las obras de la calle Ample se pospone para principios del mes de febrero. Según ha podido saber Diari Més, a causa de una «incidencia administrativa» las obras no empezarán el 13 de enero como estaba previsto. El objetivo de estas es que el peatón gane espacio, pasando de un 57% de espacio ocupado por el coche a un 33% en la calle y reordenar la plaza del Condesito.

Estas obras generan incertidumbres entre algunos vecinos de la zona, motivo por el cual hace unas semanas la concejala de Urbanismo de Reus, Marina Berasategui, y la concejala de Proyección de Ciudad de Reus, Noemí Llauradó, tuvieron una reunión con los vecinos del norte de la ciudad para explicar el proyecto. Según explicó la concejala de Urbanismo durante el encuentro, las obras, que tienen una duración prevista de 14 meses, se desarrollarán por tramos.

En medio de este contexto, hay comerciantes que viven con preocupación la llegada de las obras, como es el caso de la propietaria de Quatre Punts Estudi, Rocío Figuerola, una tienda de decoraciones y mobiliario para el hogar localizado en la calle de Sant Joaquim, que confluye con la calle Ample. «Yo fui a la reunión informativa que hicieron hace unas semanas. Yo tengo mis dudas sobre hacer la calle más para peatones, pero si la gente puede aparcar y venir andando a las tiendas, no hay problemas con los proveedores y se pone fácil para los vecinos pues es el futuro de la ciudad», considera Figuerola. «Lo que sí que vi y me preocupa es que había un descontrol del planteamiento. Parece que Urbanismo tiene claro cómo tiene que ser, administrativamente podían empezar, pero de Movilidad no había nada solucionado», critica la propietaria de Quatre Punts Estudi.

Según explica, en la reunión preguntó a las concejalas cómo accederían, por ejemplo, los camiones que transportan un sofá a su negocio durante las obras. Ante la cuestión, recibió la respuesta de que los técnicos lo están estudiando. «Que me digas que los técnicos lo están estudiando cuando dentro de un mes empiezan las obras, no tiene sentido. Eso tiene que estar más que estudiado, argumenta la vendedora.

«Entonces, hace una semana me vinieron las concejalas Berasategui y Llauradó aquí en la tienda y me dijeron que habían reflexionado y que las obras no empezaban a la fecha prevista porque se habían dado cuenta de que no estaba bien planteado», afirma. Un hecho que, a pesar de no dejarla del todo tranquila, agradece: «Me pareció bien, porque otro habría salido adelante y ya nos encontraríamos el problema después, pero creo que eso es un desastre».

Por otro lado, el propietario del Forn Sistaré, Xavier Pàmies, se muestra optimista a pesar de las dudas: «Unas obras en una calle siempre genera incertidumbres, sin embargo, por otra parte, quiero una ciudad moderna y del siglo XXI, que sea más amable con los peatones y se parezca más en Amsterdam o Copenhague». «A mí me gustaría que la calle Ample vuelva a ser aquella vía para ir hasta la estación. Cuando yo era joven había un gran movimiento que ya hace tiempo se ha perdido», recuerda.

La duda más importante para Pàmies actualmente es resolver como será la entrada de vehículos para los negocios, pero confía en que el Ayuntamiento ponga solución: «Si queremos una ciudad comercial, está claro que tienen que llegar los suministros». Así y todo, el propietario del horno centenario advierte que lo que no quiere es que se repitan «los errores del pasado». Si el atraso sirve para que después las obras estén bien hechas y sin interrupciones como en la fase anterior, bienvenido sea. Es igual si empieza un mes más tarde, valora Pàmies.