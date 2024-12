Reus y Castellvell del Camp firman los acuerdos para soterrar las torres del Pinar

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Los Ayuntamientos de Reus y Castellvell del Camp firmaron ayer los dos convenios para el soterramiento de la línea de alta tensión a su paso por la urbanización del Pinar. Por un lado, uno de los convenios firmado es entre los dos consistorios vecinos donde se determina cómo se ejecutará la obra y qué parte económica asumirá cada uno. El otro convenio incluye también a Endesa, a través de la empresa E-distribución Redes Digitales, que será la encargada de la ejecución de las obras. La compañía firmará muy pronto los acuerdos por vía telemática.

«Los dos ayuntamientos teníamos la voluntad de desarrollar urbanísticamente aquella zona y las torres son un problema que los vecinos también hace muchos años que reivindican», apunta la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. Por su parte, el alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, asegura que es «un día histórico». «Hace mucho tiempo que lo trabajamos. El convenio se firmó el año 2006 y no se pudo llevar a cabo. Después el año 2019 no se pudo sacar adelante y, como nos dijeron que no podía ser, seguimos insistiendo en todas partes para que se atendieran las demandas de los vecinos del Pinar tanto de Castellvell del Camp como de Reus», recuerda el alcalde.

Momento en qué la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y el alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, firman los convenios para el soterramiento de las torres de la urbanización del Pinar.ACN

«Las obras son 3,5 millones de euros a la espera de que se saque adelante el proyecto y conozcamos cuál será el importe final, pero contamos con una subvención del ICAEN de 2,4 millones de euros y los 1,1 restantes los subvencionarán los dos ayuntamientos por la parte proporcional que les corresponde a los dos municipios, a Castellvell del Camp un 20% y un 80%al de Reus», detalla Guaita.

Con respecto a los plazos de la obra, según pudo saber Diari Més la subvención del Institut Català d'Energia (ICAEN) fija el año 2029 como límite. No obstante, Endesa asegura que si todo va bien las obras podrían estar finalizadas a finales del año 2027. Una versión que corrobora Emili Fort, responsable de construcción de la zona de Tarragona y Lleida de la compañía E-distribución Redes Digitales: «No tenemos una fecha marcada. Ahora empezaremos los proyectos y eso tendrá después una licitación. Esperamos que a finales del 2025 los proyectos sean aprobados y tengamos el material, el año 2026 empiecen las obras y a finales del 2027 esté terminado».

Por lo tanto, el siguiente paso es trabajar en los proyectos del soterramiento de las torres. En este ya trabajan los técnicos de los dos consistorios y, según Sabaté, el mejor escenario es que «se trabaje entre los dos ayuntamientos». «Lo más normal sería que la avenida quede toda igual, no como paso que una parte es la de Castellvell del Camp y la otra la de Reus. Como es la misma avenida nos intentaremos adaptar el máximo posible y ponernos de acuerdo», defiende al alcalde de Castellvell del Camp, una opinión que su homónima reusense coincide. «Tiene que tener una coherencia. Somos dos municipios limítrofes y no hace falta que se note mucho cuando acabas uno y empiezas el otro», añade Sandra Guaita.

Como serán las obras

El soterramiento de las diez torres de alta tensión que cruzan la urbanización del Pinar, dos en Castellvell del Camp y ocho en Reus, iniciará con la apertura de una zanja y se trazará una nueva línea que sustituirá la aérea. Una vez el soterramiento esté completado y se compruebe que todo está en orden, se desconectará la línea aérea y entrará en servicio la subterránea. De esta manera, las torres quedarán sin tensión. Entonces, se retirarán los cables y se desguazará la estructura de hierro de las torres, con la correspondiente gestión de los residuos.