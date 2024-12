Lluís Escoda: «Ajustar los salarios será un trabajo de años, pero iniciar el procedimiento mejorará el ambiente»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se tomó la decisión de nombrarlo gerente del Consell Comarcal del Baix Camp?

«Desde la dirección política del consejo, formado por ERC, Junts y PSC, al ver que el gerente que había hasta ahora decidió dejar el cargo tuvieron que buscar a una persona. Creyeron oportuno que fuera alguien que ya conociera el Consell para evitar perder tiempo en adaptaciones largas. Cuando me lo dijeron lo primero que hice fue hablar con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Botarell, de donde todavía soy alcalde, y las dos personas que me acompañan en el ayuntamiento desde el año 2015 decidieron dar un paso adelante».

¿Cómo valora su etapa por el Ayuntamiento de Botarell?

«Ha sido una etapa muy enriquecedora, es el mejor máster que he hecho en mi vida. Entré en la alcaldía el año 2015 sin tener experiencia previa en la administración y el primer año se hizo muy cuesta arriba, pero cuando me acostumbré todo fue rodado. Estoy muy satisfecho y me marcho tranquilo. Quizás lo que me da más pena es que muchos proyectos muy ilusionantes no los veré acabados como alcalde, pero hemos hecho buen trabajo».

¿Cómo valora su acción de gobierno en Botarell desde el 2015 hasta ahora?

«Ha sido muy positivo. Siempre hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero en el pleno ordinario de este diciembre aprobamos un presupuesto de 4.885.923,19 euros, que es una cifra nunca vista. Es cierto que hemos conseguido muchas subvenciones, pero hay muchos proyectos puestos en marcha como el agua del CAT o la nueva escuela de Botarell que ya está todo cerrado con la Generalitat. Hay una buena salud económica y buen clima laboral, hemos encontrado una nueva RLT y hemos adaptado el salario de aquellos trabajadores que lo tenían más justo, mejoras en la red de agua que alcanzará una eficiencia de más del 90%. Es todo muy positivo».

¿Quién será el nuevo alcalde o alcaldesa de Botarell?

«La nueva alcaldía se dirigirá entre estas dos nuevas personas que han dado el paso adelante. La alcaldesa será Montserrat de Anciola, que también es la jefa de la Biblioteca del Centro de Lectura de Reus, porque se puede pedir una pequeña reducción de jornada y se lo puede complementar. A su lado estará Óscar Vega que se encargará de gestionar temas de obras. Yo renunciaré al cargo el día 6 de enero, ya que el día 7 asumiré el cargo de gerente, y ellos tendrán diez días para convocar un nuevo plenario extraordinario que nombre a la nueva alcaldesa».

¿Como nuevo gerente del Consell Comarcal, cuál será su función?

«Las gerencias del Consell Comarcal son un enlace entre la dirección política y la parte del personal del ente. Mi función cambia porque yo antes era un consejero comarcal por el grupo de ERC y defendía los intereses de las directrices del partido y lo que yo consideraba y ahora me tocará tomar un perfil más técnico. Ayudaré en la toma de las mejores decisiones a la dirección, por ejemplo, si se habla de hacer una nueva protectora de animales estudiaré como hacer el proyecto de la mejor manera y hacer un análisis económico y social para que puedan tomar las mejores decisiones. También hablaré con todos los departamentos del consejo y trasladaré a la dirección todas aquellas inquietudes y necesidades para poder mejorar sus condiciones y mejorar los servicios».

¿Entonces, con respecto al actual conflicto laboral en el Consell, cuál será su papel?

«Este es un tema que ya estoy trabajando un poco. El conflicto laboral es una situación que genera malestar a todas las partes. Ahora hay un principio de acuerdo que se podrá gestar el mes de enero con la contratación de una nueva empresa que haga una nueva RLT y dé como resultado un estudio económico que permita que aquellas personas que tienen el salario más alejado de la realidad actual se pueda corregir, pero no se podrá ajustar todo al 100% en 2025. Ajustar los salarios será un trabajo de años, pero iniciar el procedimiento mejorará el ambiente laboral».

¿Cómo ve la situación en Secomsa?

«Secomsa es una empresa estratégica para el Consell que ha crecido mucho. Nació el año 96 y hoy día ya tiene 153 trabajadores. Lo que necesita, a mi entender, es una profesionalización en todos sus procesos y gestiones y se tiene que trabajar en esta línea. Eso implica dotar de recursos y dotar de personal técnico, que es de dónde vamos un poco cojos».

En el pleno en que fue nombrado los partidos en la oposición criticaron que parecía que hubiera sido escogido a dedo o, incluso, dejaron caer que parecía un caso de puertas giratorias. ¿Qué piensa?

«Las gerencias de los consells comarcals, como otros lugares con estas características, son de libre designación. Sí que es verdad que en la actual administración, en un ejercicio de transparencia, hacen un proceso de selección abierto. Lo que pasa es que quedan dos años y medio de mandato y a estas alturas tenemos que ser ágiles. Antes del nombramiento me reuní con los portavoces de los grupos para explicarlo y también he hablado con el gobierno y pienso que antes de acabar el mandato sería importante sacar un concurso público enfocado al nuevo mandato».

Hay un grupo político en el Consell que defiende un estado más centralizado y, por lo tanto, cree que administraciones como el consell comarcal tendrían que ser suprimidas. ¿Cómo de importantes son los consells comarcals hoy día?

«Son cruciales. Es una institución en la que creo por encima de todas las cosas porque ayuntamientos pequeños como el de Botarell nos ayudan con servicios que necesitamos, pero no podemos tener. El Ayuntamiento no puede tener un arquitecto, un ingeniero, un educador o un trabajador social en plantilla a jornada completa. Todos estos perfiles tienen que estar mancomunados a través de un ente supramunicipal. El Consell Comarcal es una institución muy necesaria, incluso para la centralización de compras, que la queremos reanudar. El Consell tenía una central que hacía grandes licitaciones para compra de varios materiales como papel o gasóleo y los ayuntamientos se iban adhiriendo para tener un precio más barato. Hace un tiempo se dejó de lado y ahora se quiere reanudar porque era una herramienta muy útil para los ayuntamientos pequeños de la comarca. Por esta y muchas otras cosas defiendo que el Consell Comarcal es imprescindible».