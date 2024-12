Empleados de los Servicios Funerarios consideran que las denuncias al gerente no se ajustan a la realidad

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Un colectivo formado por diecinueve trabajadores de los Servicios Funerarios de Reus y Baix Camp lamentan las acusaciones hacia el gerente de la empresa municipal y piden respeto hacia el servicio y toda la plantilla. El pasado mes de noviembre un grupo de trabajadores de los Servicios Funerarios del servicio con el apoyo del concejal no adscrito, José Ruiz, denunciaron al gerente por presunto acoso laboral, con despidos y sanciones sin motivo aparente.

Unos hechos denunciados ante Inspección de Trabajo con los que no está de acuerdo la totalidad de la plantilla. «Lamentamos y nos afecta muchísimo a nosotros, los profesionales de los Servicios Funerarios, que se nos está utilizando como un argumento de manipulación política», empiezan denunciando representantes del colectivo con el que ha hablado Diari Més.

«La mayor parte de la plantilla somos muy críticos con esta campaña de desprestigio total que se está haciendo en contra de la empresa municipal, porque no se ajusta a la realidad», siguen explicando. En este sentido, los trabajadores consideran que se está manipulando la realidad y que sólo perjudica a la profesionalidad del servicio: «Nosotros vivimos el día a día de este servicio público y la realidad es otra. Se utilizan casos muy concretos para criticar de manera global a nuestro colectivo».

Con el fin de dar a conocer esta perspectiva, los diecinueve trabajadores firmaron un documento conjunto que se entregó a la concejala responsable de los Servicios Funerarios, Montserrat Flores, para evidenciar que no toda la plantilla opina lo mismo respecto a las acusaciones de presunto acoso laboral. Así y todo, este grupo de trabajadores quiere dejar claro que no están en contra de nadie: «Nuestra intención no es enfrentarnos a nadie ni crear una confrontación con el resto de la plantilla, pero queremos dar a conocer que no opinamos lo mismo».

Ni psicoterror ni apesta

A la vez, el colectivo también comenta que en ningún momento se les ha preguntado al respecto y que no se sienten representados por unos hechos los cuales se generalizan y que se tuvieron que enterar a través de la prensa. «Cuando oímos y vemos todas estas noticias es como si hablaran de otra empresa. Esta es una profesión vocacional, nos dejamos la piel para trabajar hacia las familias y los difuntos. Tú no te puedes dedicar a este sector si no lo sientes», reivindican.

«¿Como alguien se puede poner una camiseta donde pone que la funeraria apesta? La funeraria somos todos. Qué falta de ética hacia unos profesionales que hacemos todo lo posible para atender a la ciudadanía en unos momentos tan sensibles. Es una vergüenza», critican contundentemente.

Una opinión parecida con respecto al término «psicoterror», utilizado por UGT en el comunicado emitido el pasado martes 17 de diciembre: «Tendría que buscar en el diccionario qué significa exactamente psicoterror». «Se dijo que había un continuo maltrato y acoso hacia la plantilla. Están hablando en boca de todos y eso no es correcto», defienden.

Por otro lado, el colectivo también quiere desmentir que los trabajadores que tienen problemas con la gerencia son los veteranos y que no habría conflicto con los más novatos. La representación con la que se ha reunido el Diari Més, conformada por tres trabajadores, sería la muestra, ya que uno de ellos hace treinta años que trabaja en la empresa. «Él lleva treinta, yo hace nueve años que trabajo y el otro compañero uno y medio. Por lo tanto, es falso lo que dicen», subraya uno de los representantes.

Trabajo bien hecho

Por otra parte, los trabajadores quieren hacer valer el servicio que se ofrece actualmente y la mejora que ha habido en los últimos años. «Actuamos siempre con coherencia y de la mejor manera que creemos. Además, consideramos que en los últimos años hemos mejorado en cuestiones como pueden ser las ceremonias personalizadas, el trato personal con las familias, la atención sensible, responder a temas diversos como el luto perinatal, tareas de divulgación del cementerio y otras cuestiones», reivindican orgullosamente y, por lo tanto, creen que «nos hemos ganado un respeto». «Estamos seguros de que el ciudadano reconoce nuestra tarea y nos consta. Si hay casos personales que se gestionen caso a caso, pero que no nos metan a todos en un mismo saco», concluyen.