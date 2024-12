Acusaciones de puertas giratorias en el Consell Comarcal del Baix Camp

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal del Baix Camp continúa rodeado de polémicas. El pleno ordinario celebrado ayer por la noche estuvo marcado por varios puntos, entre ellos, la aprobación de la masa salarial del personal del Consell Comarcal. Miembros de la plantilla estuvieron presentes en la sala para seguir reclamando mejoras laborales para evitar sobrecarga de trabajo e incrementar los salarios, cambios que se prevén ratificar en el pleno extraordinario de la próxima semana.

«Esto es un desbarajuste», criticó David Chatelain, consejero del PP, ironizando con qué era una «aprobación por fascículos». Por otro lado, el consejero de Ara, Daniel Rubio, justificó su voto en contra con el hecho de que no había un acuerdo: «Antes de entrar al pleno he hecho una consulta y me han dicho que hay conversaciones y algunas líneas avanzadas, pero ningún acuerdo cerrado». Finalmente, el punto quedó aprobado con los votos a favor de ERC, Junts y PSC, ante los votos en contra de PP, Vox, NMC y Ara y de la CUP.

Trabajadores del ente estuvieron presentes durante el pleno celebrado ayer.Tjerk van der Meulen

Por otra parte, la otra polémica fue el nombramiento de Lluís Escoda (ERC), actual alcalde de Botarell, como nuevo gerente del ente supramunicipal. Este hecho llega después de la renuncia de Francesc Xavier Làzaro, que ha accedido a trabajar como delegado de Servicios del Ayuntamiento de Reus.

La oposición se mostró en contra alegando que no se había escogido a Escoda, que tendrá que abandonar su cargo como alcalde, a través de un proceso de selección. «Hemos perdido un gran consejero comarcal, pero no sabemos si ganamos un buen gerente», comentó Rubio, que considera que habría sido mejor si se hubiera hecho un proceso de selección que desvaneciera las dudas sobre un presunto caso de «puertas giratorias».

«No estamos de acuerdo con la elección porque estamos a favor de gerencias profesionales», argumentó el consejero de NMC, Oliver Klein, que reclama que el nuevo gerente tenga un perfil «técnico y jurídico». «El cómo se hacen las cosas, a veces, es tan importante como el qué», afirmó la consejera de la CUP, Mònica Pàmies, que denunció que se había escogido «a dedo». «La gerencia no tendría que ser un apéndice más de la parte política, sino más bien un contrapeso técnico garante de la legalidad, neutralidad y transparencia», valoró Chatelain. Finalmente, el nombramiento fue aprobado con los votos a favor de ERC, Junts y PSC y todo el resto en contra.