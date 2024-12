Los aviones republicanos ‘made in Reus’

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando paseamos por un lugar no siempre nos detenemos a pensar en todo lo que ha sucedido allí. Cuando caminamos por la plaza del Delgaducho no pensemos en qué allí estuvo el Palau de Miró que fue derrocado hace cincuenta años o que en la actual plaza de la Libertad había el Cuartel de caballería.

No obstante, estaban, tal como también existió durante la Guerra Civil la fábrica de aviones republicanos en la Escuela del Trabajo, actualmente conocida como Institut Baix Camp.

«La fábrica de los aviones estaba dividida en dos partes. Por un lado en la Escuela del Trabajo, donde había el bunker donde se construían, y en el Cuartel de caballería de la plaza de la Libertad, donde reparaban los bombarderos», explica Enric Plana, instructor y secretario del Real Aeroclub de Reus. Plana relata que fue un profesor cuando él era estudiante, que le enseñó por dónde se accedía a la antigua fábrica.

«El profesor un día me llevó y me enseñó unas escalinatas que, según me explicó, dirigían hacia el bunker a que estaba situado bajo el patio de la escuela», sigue relatando. «Este espacio después se cerró porque era insalubre, muy pequeño y con mala ventilación. Pero el bunker estuvo allí», afirma el instructor.

No obstante, una de las principales preguntas es por qué en el contexto de la Guerra Civil se decidió localizar la fábrica de los aviones en el municipio de Reus. Uno de los motivos más evidentes es el emplazamiento del Aeropuerto de Reus, en aquel momento poco más que una pista de aterrizaje hecha sobre tierra compactada, impulsado por el Real Aeroclub de Reus el año 1935.

Pero también hay otro motivo que recoge el constantinenc Josep M. Solé Barrufet en el estudio Campo de Aviación, Base Aérea, Aeropuerto de Reus o de Constantí. Según explica Solé, el Gobierno de España había concentrado la industria aeronáutica en la zona sur de Madrid, a Carabanchel y a Getafe.

Allí estaba situada la compañía Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), actualmente conocida como Airbus, que en aquel momento era la empresa más importante en el país dedicada a la fabricación y reparación de aviones.

A finales de octubre de 1936, las fuerzas del ejército fascista se acercaban peligrosamente a Madrid y, por este motivo, el gobierno republicano tomó la decisión de trasladar la industria aeronáutica a Reus. Tan sólo dos semanas después, Getafe cayó en manos de los insurrectos.

Entonces, se adaptaron las instalaciones de la Escuela de Trabajo y del cuartel de caballería para ubicar la industria de CASA y más de cien familias de trabajadores especialistas fueron trasladadas para hacer funcionar la fábrica.

A causa de la política de no intervención de los países europeos como Francia o Reino Unido, fue la URSS quien dio apoyo al gobierno republicano, especialmente al suministrar material bélico. Con respecto a la aeronáutica, envió las piezas para fabricar con licencia rusa el caza biplano soviético Polikarpov I-15, conocido popularmente como ‘Chato’.

A finales de noviembre de 1936 ya se empiezan a reparar aviones y el año 1937 sale el primer avión de la fábrica de Reus que, en total, llegó a fabricar una sesentena de unidades. Más de 1.000 personas trabajaban en diferentes turnos en la Escuela del Trabajo y, en determinados momentos, llegaban a salir dos aparatos de la fábrica en 24 horas.