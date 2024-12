Reus inicia una nueva edición de la campaña de recogida de juguetes usados

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, organiza una nueva edición de la campaña de recogida de juguetes usados Les teves joguines que tornin a rodar con la colaboración de las empresas Porta Sistemas, Ticnova, Aula Centro de Formación, Borges y el Parque de la Limpieza (Romero Polo). Una campaña que fomenta la reutilización, una segunda vida y una nueva ilusión por aquellos juguetes que los niños ya no utilizan.

Esta campaña solidaria ha cogido gran impulso en los últimos años con una importante respuesta ciudadana y la recogida de unos 2.000kg de juguetes. En esta nueva edición los juguetes se entregarán a Cáritas, en la Cooperativa Ahora Mismo, la asociación Yo Ayudo y Confianza Solidaria.

La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad impulsa esta iniciativa solidaria con el objetivo de sensibilizar la ciudadanía sobre la posibilidad de alargar la vida útil de los juguetes en buen estado, dándolas y reutilizándolas. Además, la campaña tiene el doble objetivo de recoger juguetes para darlas a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Hasta el 20 de diciembre se han habilitado 19 puntos de recogida de juguetes en las dependencias municipales y también en las empresas colaboradoras con la campaña para que, tanto los trabajadores del Ayuntamiento y las empresas, como la ciudadanía en general pueda dar una nueva vida útil a los juguetes que ya no utilizan los pequeños de la familia.

Los puntos de recogida donde se pueden depositar los juguetes son los siguientes: el Mercado Central, el Mercado del Carrilet, la Biblioteca Xavier Amorós y Biblioteca Pere Anguera, Oficinas del Mercado (Reus Mobilitat i Serveis y Servicios Territoriales), Parque de la limpieza Reus Net, Tecnoredesa, Redessa, Porta Sistemas, Ticnova, Aula Centro de Formación, Borges Agricultural & Industrial Nuts y Centres Cívicos de Reus.

Los juguetes que se cedan no tienen que tener connotaciones bélicas o sexistas; tienen que estar en muy buen estado, que no les falte ninguna pieza y mejor si están en su embalaje original. Estas se desinfectarán con productos no tóxicos antes de su entrega para garantizar la seguridad de los niños y niñas que las recibirán.