La Societat Sant Vicenç de Paül i la Casa Misericòrdia de Reus, beneficiàries del DiNadal

Els diners que es recaptin al DiNadal del 2024 es destinaran a la Casa Misericòrdia, que atén adults en situació de vulnerabilitat, i la Societat Sant Vicenç de Paül, que ajuda famílies en risc d’exclusió social. El dinar solidari, organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, tindrà lloc el dissabte 14 de desembre, a les 13 hores, al Centre Cívic Ponent i consistirà en un plat d’arròs bullit, amb salsa de tomàquet, un ou ferrat, una peça de fruita i aigua.

«Volem donar a entendre que hi ha moltes persones que assisteixen als menjadors socials i han de fer cua per rebre un plat de menjar», va valorar el president de l’agrupació, Jaume Piñol. En acabar l’àpat, tindrà lloc una rifa. Els tiquets per a l’humil dinar tenen un cost de 10 euros —5 en cas dels infants— i es poden adquirir a Tomàs Barberà, la Casa Misericòrdia, les entitats de la Setmana Santa reusenca, la Llibreria Catòlica i les parròquies de la ciutat. També es poden fer aportacions a la fila zero als establiments esmentats. A més, com a novetat, perquè «ningú tingui excusa per no col·laborar», s’ha habilitat l’opció d’efectuar una transferència bancària al compte ES45 2100 1090 3502 0018 1816.

El DiNadal s’organitza des del 2012 i ja té «una trajectòria consolidada dins del calendari social i solidari de la ciutat», va destacar Piñol. «Tenim predisposició de treballar amb les persones més necessitades que tenim al territori», va expressar la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda, que va afegir que, a l’hora d’acompanyar en actes de caràcter solidari, «ni ens ho pensem».

Entitats beneficiàries

La Casa Misericòrdia és un projecte social per a persones sense llar i en risc d’exclusió social i laboral. La directora del centre, Teresa Maria Masdéu, va destacar que l’objectiu és «donar acollida i promoure l’autonomia de la persona, que pugui sortir portant una vida personal digna», i va mencionar que molts dels ciutadans que demanen auxili responen al perfil d’adults vinculats a processos d’atur de llarga durada o amb absència de lligams familiars. Tot i que la seva raó de ser és «molt maca», Masdéu va subratllar que «necessitem el suport econòmic», de forma que iniciatives com el DiNadal ajuden a respirar una mica més alleugerits.

Per la seva banda, la Societat de Sant Vicenç de Paül ajuda famílies en risc d’exclusió social proporcionant aliments, roba, material escolar i suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques. També impulsa projectes per fomentar la reinserció laboral i la inclusió social.

El seu president, Joan Sas, va valorar que actes com l’àpat solidari són «molt importants també per a nosaltres», atès que permeten a l’entitat «continuar donant suport a les persones en risc d’exclusió social amb moltes de les mancances que tenen».

Així mateix, va destacar que l’edició d’enguany coincideix amb el 175è aniversari de la fundació de la societat a Espanya. «Ens omple de goig poder continuar fent la tasca d’ajuda en favor dels pobres i les persones necessitades, i esperem que puguem fer-ho molts anys més», va tancar.