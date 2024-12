El calendario de adviento de Reus empieza la cuenta atrás para Navidad

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El espacio Un Nadal Rodó de Reus está lleno de secretos y estímulos. Desde los cuentos y las esferas hasta los puntos de degustación, permite completar un viaje circular por el mundo de los sueños y activar los cinco sentidos. Al llegar al final del paseo, sin embargo, un colorido elemento capta la atención de pequeños y grandes: el calendario de adviento. Con la inauguración del campamento festivo, los más curiosos se atrevieron a abrir los cajones, pero nada se manifestó ante sus ojos. Habían ido demasiado rápido. El 1 de diciembre era la fecha en que se descubriría el primero secreto. Y así fue.

Gia y Sió, representaciones de la magia y la ilusión, fueron las encargadas de empezar oficialmente la cuenta atrás para Navidad. Lo hicieron ante la atenta presencia de decenas de niños. No fue, sin embargo, una celebración llena. Gia se notaba «muy cansada, diferente, como si me faltara alguna cosa». No tardaría en descubrir qué era: su capa era yerma de amor, familia, felicidad, compartir, fantasía, ilusión... Todo aquello que simboliza la magia de Navidad. Al abrir el primer cajón, encontraron un libro y una estrella, uno de los elementos que faltaba a la capa. Habrá que seguir buscando para recuperar la magia.