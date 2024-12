El Ayuntamiento de Reus deja en manos de la justicia los casos de presunto acoso en los Servicios Funerarios

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus deja en manos de la justicia resolver las denuncias de presunto acoso laboral de varios trabajadores de la empresa municipal de Servicios Funerarios contra su gerente. El concejal no adscrito, José Ruíz, denunció esta situación durante el pleno municipal del 15 de noviembre.

La portavoz del grupo municipal del PP, Sílvia Virgili, asegura en declaraciones a Diari Més que «somos conocedores del presunto acoso laboral ejercido por el gerente durante su pasado también como gerente de la empresa privada Mémora». Esta información les habría llegado por parte de trabajadores y extrabajadores de la empresa citada.

Por este motivo, cuando el Partido Popular volvió a conseguir representación en el consistorio reusense el año 2023, uno de los primeros puntos que abordaron según Virgili fue el de la gerencia de los Servicios Funerarios: «El 21 de junio mantuve una reunión con la concejala Montserrat Flores, responsable del servicio, para saber si el proceso de selección había sido el correcto». Según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el proceso había sido correcto.

¿El protocolo funciona?

«La concejala Flores nos dijo que, en caso de haber un caso de acoso, existían mecanismos para resolverlo», comenta. No obstante, a pesar de las denuncias sobre presunto acoso, el protocolo no se puso nunca en funcionamiento.

Fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por el Diari Més recuerdan que «está en las manos de los trabajadores activarlo si creen que hay casos de acoso, porque, si no lo hacen, no se puede aclarar y la acusación de acoso no se puede sustentar en nada».

Así y todo, la portavoz de los populares argumenta que estando las denuncias de los trabajadores y que el protocolo no se activara, significa que este ha fallado: «Reclamamos que si el gobierno municipal se llena tanto la boca sobre salud mental, que revise el protocolo, porque está claro que no ha funcionado».

Diari Més ha podido hablar con uno de los trabajadores afectados por el presunto acoso y que hace 32 años que trabaja en la empresa municipal. El trabajador, que pide mantenerse en el anonimato, afirma que no confía en el protocolo: «Cuando se hace la denuncia a través del protocolo esta llega al delegado sindical y a dos personas vinculadas con la dirección, entre ellas la delegada de recursos humanos».

«Por lo tanto, acaba siendo un dos contra uno y ya no nos presentamos, porque es inútil», reflexiona. Este trabajador asegura que tuvo que coger la baja el año pasado por culpa de la presión del actual gerente que «creo que no entiende que eso no es una empresa privada, sino un servicio público».

«Con los que tiene problemas es con los veteranos como yo, porque los nuevos o los temporales aceptan cualquier cosa sin quejarse», considera. El trabajador asegura que actualmente hay una denuncia colectiva presentada a inspección de trabajo por parte de seis trabajadores y dos extrabajadores.

Reuniones canceladas

«Finalmente, en una de las diversas conversaciones que tuve con la concejala responsable de los Servicios Funerarios me dijo que estos trabajadores enviaran un correo electrónico para así poder hablar personalmente con todos ellos», apunta a la concejala.

A raíz de eso, se programaron varios encuentros individuales con los empleados que así lo pidieron. A pesar de eso, posteriormente al pleno municipal en que el concejal no adscrito denunció estos hechos de acoso, todas las reuniones fueron canceladas.

Desde el PP se muestran «decepcionados» por la decisión y exigen saber «qué está haciendo el Ayuntamiento al respecto actualmente». Fuentes del consistorio responden que «en el momento en que se conoce que algunos de los casos están judicializados, es cuando se cancelan las reuniones. Sólo se produce una de un caso no judicializado».

«La decisión de cancelar las reuniones se toma porque se considera contraproducente y que se puede malinterpretar mantenerlas con la vía judicial abierta; y porque se considera que las personas trabajadoras ya no están desatendidas, sino que han encontrado un camino para dirimir su situación», justifican.

FuneCamp

Por otro lado, esta situación supone un palo en la rueda para el proyecto de crear FuneCamp, una funeraria supramunicipal que englobe los municipios de Reus, Salou, Vila-seca y Constantí. Virgili sentencia que «mientras no se cese al actual gerente no daremos apoyo al proyecto».

«No tenemos ningún problema con el proyecto, nos parece positivo y agradecemos el trabajo de informar continuamente a los grupos de la oposición por parte de la concejala Flores, pero nos asusta pensar que este gerente pase a dirigir una empresa supramunicipal», advierte.

Actualmente, el gerente está renovado hasta el 31 de diciembre de 2025 y la portavoz del PP asegura que un concejal de gobierno le habría comentado que «no tendrían pensado renovarlo más». «Aunque fuera así, no podemos permitir que esta persona continúe un año más al cargo. Tiene que ser destituida o, como mínimo, apartada cautelarmente mientras se lleve a término una investigación para aclarar los hechos», subraya.