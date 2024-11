Cortan la luz en un bloque de pisos entero de Reus que tenía el suministro eléctrico pinchado

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Un bloque de pisos situado en la calle de la Agricultura, en la esquina con la calle de Pau Gargallo, en la zona sur de Reus, ha quedado completamente sin suministro eléctrico. La compañía Endesa ha procedido al corte de la luz después de constatar que el edificio no contaba con contratos en vigor y que la instalación presentaba graves riesgos de seguridad, como deflagraciones e indicios de incendio.

Según publicó ayer el Diari de Tarragona, la desconexión fue realizada con el apoyo de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, siguiendo el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000. Este artículo permite a las compañías eléctricas cortar el suministro de manera inmediata cuando se detectan «instalaciones peligrosas», como sobrecargas de la red o riesgo de incendio, tal como ha sido el caso.

Situación precaria de los vecinos

Los residentes, algunos de los cuales aseguran vivir en el bloque de alquiler pero sin contrato formal ni cédula de habitabilidad, se muestran preocupados por la situación. El edificio no está completamente acabado y no dispone de contadores eléctricos. «Sabíamos que no teníamos contadores, pero todo está equipado con aparatos eléctricos y ahora no sabemos cómo nos lo haremos sin luz», ha explicado uno de los afectados al Diari de Tarragona.

Ante esta situación, las familias podrían recurrir a Servicios Sociales para buscar apoyo y soluciones temporales. La falta de electricidad dificulta el día a día de los residentes, que tendrán que afrontar el invierno sin este servicio básico mientras se resuelve la situación administrativa y técnica del edificio.