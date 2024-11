La Generalitat y el Ayuntamiento trabajan por el encaje de la nueva movilidad del sur de Reus

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando el actual gobierno municipal entró al Ayuntamiento uno de los ejes de sus actuaciones para este mandato fue el desarrollo de la zona sur de la ciudad. Un hecho que, sea con más o menos acierto, parece que cumplen con respecto a la movilidad.

El más conocido de todos los proyectos es el traslado de la estación de autobuses en el Parc Mas Iglesias que se engloba dentro del anteproyecto de reordenación del Ferrocarril que ha generado polémica, pero también está la estación de trenes de Bellissens y el tranvía que, aunque implique en toda la ciudad, entrará y saldrá por el sur.

Todos estos proyectos juntos pueden generar un cambio en el tablero de juego que ayude a dinamizar en el ámbito social, económico y cultural los barrios del sur de la ciudad, o este es el enfoque de los partidos de gobierno, pero supone un reto; como encajar en un mismo espacio tres proyectos de movilidad teniendo en cuenta la intermodalidad.

De estos tres proyectos, lo único en marcha es el de la estación de tren. Les obras iniciaron el pasado mes de septiembre y tendrían que finalizar el próximo año. Con respecto al TramCamp, la primera fase se espera que empiece en el 2025 desde Cambrils, pero cuando finalice todavía es un misterio. Y, finalmente, el Ferrocarril, que aparte del traslado de la estación de autobuses también incorpora otras actuaciones como la pacificación de la calle Escultor Rocamora o la remodelación del Mercado del Ferrocarril.

Actualmente, está en fase de anteproyecto, por lo tanto, podría no ser el proyecto definitivo. Fuentes del Departamento de Territorio de la Generalitat consultadas por Diari Més aseguran que «El Ayuntamiento de Reus está llevando a cabo el encaje urbanístico de la estación de buses en coordinación con el Departamento y, una vez hecho, seguiremos trabajando en la definición del proyecto». Hay que recordar que la Generalitat es una administración clave con respecto a los proyectos de la estación de autobuses y el tranvía.

Jaume Vidal i Alcover

Los tres proyectos confluyen en un punto: la calle Jaume Vidal i Alcover. En esta vía hay situados dos centros educativos y en un futuro tres con la construcción del jardín de infancia el Ametller. La estación de trenes de Bellissens estará situada en la rotonda en la cual confluyen la avenida de Josep Pla y las calles Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda y Jaume Vidal i Alcover. El tranvía está previsto que recorra esta calle para entrar en la ciudad y el acceso de la estación de buses proyectada al Parc Mas Iglesias también estará por esta calle.

Aunque está previsto que sea convertido en una calle de acceso limitado a transporte público, no parece convencer a los vecinos. «Estamos de acuerdo con la nueva estación de buses, la estación de tren y el tranvía. Pero no queremos que este último pase por la calle Jaume Vidal i Alcover», afirma Francesc Jornet, presidente de la AVDA Roserar Mas Iglesias, a la vez que propone que pase por la avenida de Josep Pla. Por su parte, el portavoz de la AVDA Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, Òscar Mendoza, puntualiza que la disconformidad de la asociación es con el cambio de ubicación de la estación de buses: «Estamos de acuerdo con la renovación de la estación de buses y la intermodalidad en el sur, pero no a cambio de perder buena parte del parque. También estamos de acuerdo con el tranvía, pero con un consenso entre técnicos y tejido social».

Además, en el pasado ya se han mostrado contrarios a que el tranvía pase por la calle Jaume Vidal i Alcover, aunque en su caso han propuesto como alternativa que el tranvía pase por la avenida de Salou a través del puente que ha proyectado para que atraviese las vías del tren y una avenida de Salou y Universitat.